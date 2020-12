01/09/2020 Imanol Arias, dans une image d’archive EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD

MADRID, 17 ANS (CHANCE)

Il a été accusé de fraude fiscale présumée et l’entité publique a demandé 28 ans de prison pour Imanol Arias. Une situation très délicate dont l’acteur a rarement parlé publiquement et dont il ne veut ni entendre ni parler. Du fait de cette situation, l’acteur a provoqué de nombreux scandales en montrant un visage méchant à la presse qui a pris soin de couvrir cette affaire.

L’acteur de Cuéntame fuit la presse quand ils l’interrogent sur sa problématique judiciaire et lui répond: “Je ne sais pas, je ne sais rien. Tout va bien, ça y est” … Des déclarations qui ne laissent pas de doute et qui ne nous révèlent pas non plus comment Imanol Arias est avec cette situation, même si la vérité est que nous l’avons vu assez dépassé.

Quant à la façon dont ce Noël se passera, Imanol avoue que: «J’ai deux enfants et puis je ne voyage pas vers le nord car il n’est pas possible de voyager, je ne serai pas là. Je suis né dans une ville qui était couverte par un marais, c’était près de Noël et de A cette époque, Noël devient petit en août, regardez bien, en août nous le faisons. “

Quant à savoir s’il serait prêt à se faire vacciner contre le Covid-19, l’acteur assure que: «Je suis censé être à l’âge à risque, je ne sais pas si le travail l’exigerait, je n’ai aucun problème ce qui se passe c’est que je ne le fais pas Je vois l’urgence, je ne ferais aucun geste pour gagner du temps à quelqu’un. Je fais du PCR à toute heure, j’ai exactement 22 ans depuis septembre, je me fais pour le théâtre et pour l’autre, s’il y a quelqu’un qui en a plus besoin … Alors voyons voir combien ça vaut et combien ça coûte aux gens … Le vaccin est urgent, mais il faut comprendre un peu comment on doit s’identifier. “