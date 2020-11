Des milliers de contribuables qui n’étaient pas couverts à l’origine par l’impôt sur la fortune devront éventuellement le payer, une fois l’initiative approuvée par le Congrès.

Le chef de l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) Mercedes Marcó del Pont aujourd’hui assuré que la facture de contribution extraordinaire pour les grandes fortunes comprendra plus de personnes que prévu initialement.

S’adressant à Radio con Vos, le responsable a déclaré que «l’ajustement du taux de change affectera et augmentera probablement le nombre de l’univers atteint, nous le verrons au fur et à mesure que les affidavits seront soumis».

Marcó del Pont a indiqué que pour le règlement de cette taxe, les contribuables touchés “vont devoir faire une déclaration sous serment et présenter ce qu’est le patrimoine”. Oui a reconnu qu’il y aura des différences avec la présentation de mi-année des actifs personnels «en raison de l’évaluation de ces actifs». Ces chiffres définitifs confirmeraient que le nombre de contribuables qui paieraient la contribution sera supérieur à l’estimation initiale.

Dans un travail adressé à la commission des Députés du Budget et des Finances, Marcó Del Pont avait estimé qu’en tenant compte de la base de calcul de la fin de l’année dernière, la taxe atteindrait 9 298 personnes. Mais le chiffre sera beaucoup plus élevé en raison du changement de date de calcul de la taxe. De cette manière, des milliers de contribuables qui n’étaient pas initialement couverts par l’impôt sur la fortune devront à terme le payer, une fois l’initiative approuvée par le Congrès.

«Quand on voit quel secteur des contribuables serait atteint par cette contribution, avec les données de décembre de l’année dernière, cela nous donne 1% des contribuables. Il s’agit d’un impôt progressif et nous partons du principe que le moyen le plus durable et le plus cohérent de financer les dépenses publiques passe par les impôts et non par la dette », a conclu Marcó del Pont.

Ces données de décembre mentionnées par le chef de l’AFIP sont restées sans valeur. C’est parce qu’il y a eu un changement dans le texte original du projet, rédigé en avril. À ce moment-là, il était prévu que la base de calcul serait le 31 décembre 2019. Mais dans l’avis qui a été à moitié sanctionné par les députés, il a été établi qu’en réalité la date sera le jour de la promulgation de la loi au Journal officiel, ce qui pourrait avoir lieu fin novembre ou début décembre.

Il est à noter qu’à la fin de 2019, le dollar officiel (auquel la taxe est calculée) était d’environ 60 $. Aujourd’hui, il a clôturé à 80,24 $, soit un bond de plus de 30%.

Comme le plancher à partir duquel la taxe est payée est en pesos, le saut du taux de change implique qu’une valeur nette inférieure en dollars par rapport à ce qui était initialement prévu finira par être atteinte..

Les contribuables touchés «vont devoir faire un affidavit et présenter ce qu’est la succession». Marcó del Pont a reconnu qu’il y aurait des différences avec la présentation de mi-année des actifs personnels “en raison de l’évaluation de ces actifs”

“Des discussions ont lieu qui cherchent à brouiller le tribunal», A déclaré le chef de l’AFIP à propos des déclarations des secteurs qui s’opposent à l’impôt sur la fortune.

En ce sens, cette semaine, des déclarations ont été faites par l’Union industrielle argentine, le Forum de convergence des entreprises et les entités du domaine, entre autres institutions, avec des critiques sévères du projet qui a la demi-sanction des députés, faisant allusion à son incohérence juridique et à son impact. négatif dans les décisions d’investissement.

A ces critiques, s’ajoutait aujourd’hui celle de l’Association des entreprises argentines (AEA), l’entité qui regroupe les principaux hommes d’affaires du pays, qui considérait que l’impôt sur la fortune “Cela affecte la propriété privée et sous-capitalise les entreprises.”

A travers une déclaration, AEA a souligné: «Le projet génère le découragement dans la communauté des affaires car il représente une mesure qui sous-capitalise les entreprises et limite fortement leur capacité à produire, investir et maintenir des emplois formels. Le projet affecte la propriété privée en déterminant la superposition du nouveau privilège sur d’autres privilèges existants tels que les biens personnels. Ainsi, elle alourdit de manière très significative la charge fiscale déjà élevée supportée par le secteur formel de l’économie à tel point qu’elle peut devenir confiscatoire».

