Bien qu’il ait reçu des objections en termes juridiques et économiques, le Sénat a promulgué l’impôt sur la fortune, promettant qu’il ne sera appliqué qu’une seule fois, en raison des nécessités économiques générées par l’urgence de la pandémie de Covid. 19. L’hommage, dont le nom officiel est Solidarité et Contribution Extraordinaire des Grandes Fortunes, prévoit d’ajouter 300 milliards de dollars aux caisses publiques, que la loi elle-même attribue à des destinations spécifiques, liées au financement de l’achat de matériel médical et d’activités productives, notamment des PME.

Tel que rapporté par le chef de la Administration fédérale des recettes publiques (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, près de 12 000 contribuables seront obligés de le payer. Au début, Marcó del Pont avait informé le Comité des Députés du Budget et des Finances que la taxe atteindrait 9 298 personnes. Mais le chiffre a été augmenté en raison du changement de date de calcul de la taxe, initialement fixée au 31 décembre dernier. Plus tard, il a été modifié à la date de promulgation de la loi. La dévaluation qui a eu lieu au cours de cette période a amené davantage de personnes à atteindre la barrière des 200 millions de dollars.

Les principaux axes du projet approuvé hier sont les suivants:

– La loi prévoit la collecte unique des un taux de 2% au patrimoine des personnes physiques qui ont déclaré jusqu’à la date de promulgation de la loi plus de 200 millions de pesos.

– Dans le cas de actifs en devises, le taux de change au jour de la promulgation de la loi sera calculé pour déterminer s’il dépasse ou non cette limite.

– Ils seront atteints les particuliers résidant dans le pays, pour l’ensemble de leurs actifs dans le pays et à l’étranger. La taxe n’a pas de minimum non imposable.

– Les personnes humaines de nationalité argentine résidant ou résidant dans des «juridictions à faible taux d’imposition ou pas d’imposition» seront considérées comme des résidents. Les personnes résidant à l’étranger paieront tous leurs actifs situés dans le pays.

– Le taux sera porté à 2,25% pour les fortunes de l’ordre de 300 à 400 millions de dollars; il sera de 2,50% pour ceux qui ont entre 400 et 600 millions de dollars et de 2,75% pour les actifs entre 600 et 800 millions de pesos.

– La dernière échelle a un taux qui commence à 3% pour les fortunes entre 800 et 1 500 millions de dollars; il passe à 3,25% pour ceux qui ont entre 1 500 et 3 000 millions de dollars.

– Pour les contribuables qui ont plus de 3 000 $, le taux à payer sera de 3,5%. Selon l’AFIP, en Argentine, 380 personnes se trouvent dans cette situation, dont les contributions représenteront 55% du montant total collecté par la nouvelle taxe.

– Pour cette partie du patrimoine qui est En dehors du pays, les aliquotes auront une pénalité de 50%, c’est-à-dire que le minimum est de 2% et le maximum est de 5,25%. De même, s’il y a rapatriement d’au moins 30% des avoirs financiers qu’il a déclarés à l’étranger dans les 60 jours suivant la promulgation de la loi, ce différentiel de 50% est éliminé et, en plus, il paie pour la totalité des vos marchandises telles qu’elles étaient dans le pays.

– 25% du produit de cette taxe sera affecté à des programmes d’exploration, de mise en valeur et de production de gaz naturel (un peu plus de 75 000 millions de dollars); 20% (60 000 millions de dollars) pour acheter du matériel de santé pour assister à la pandémie; 20% (60 000 millions de pesos) pour soutenir les PME par des subventions et des crédits; 20% (60 000 millions de pesos) pour financer la relance du plan de bourses Progresar pour les jeunes étudiants; et 45 000 millions de pesos (15%) pour développer des quartiers populaires où des coopératives des habitants de chaque quartier seront engagées.

– Si, au cours des 180 derniers jours, des variations d’actifs supposent une opération destinée à échapper au paiement, l’AFIP peut ordonner que ces actifs soient calculés aux fins de la détermination du montant à payer.

