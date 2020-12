Recalculer

La mise à jour, au 1er janvier 2021, des barèmes d’impôt sur le revenu des travailleurs en situation de dépendance, en raison de l’application de 35,38% de la variation de la «Rémunération moyenne imposable des travailleurs stables» ( RIPTE), connu hier, signifiera un premier allégement de la ponction fiscale sur les salaires, bien que l’incidence augmentera à nouveau en fonction des augmentations de salaire qui seront accordées au cours de l’année prochaine, puisque l’ajustement des barèmes par le RIPTE est annuel, non trimestriel ou semestriel.

Selon les nouvelles barèmes, à partir de janvier, les travailleurs célibataires et sans enfants qui gagnent plus de 74 810 $ de salaire net devront payer de l’impôt sur le revenu; Cette somme résulte de l’application de l’augmentation du RIPTE à l’ancien barème, qui établissait qu’à partir de 55 261 pesos de rémunération nette, le travailleur devait payer 5% dans la tranche initiale d’incidence fiscale.

Par contre, à partir de janvier, un travailleur marié et père de deux enfants commencera à payer l’impôt à partir d’un revenu net de 98 963 $.

La loi 27.346 (Impôt sur le revenu, TVA et régime simplifié pour les petits contribuables, sanctionnée en décembre 2016) établit que le RIPTE est l’indice à appliquer pour mettre à jour les valeurs du régime fiscal chaque année.

En 2020, l’ajustement du minimum non imposable (MNI) était de 45%; on estime que cEnviron deux millions de contribuables ont payé de l’impôt sur le revenu en 2020, y compris les salariés, les indépendants et les retraités. De même, en 2021, l’INM augmentera de 35,38% à compter du 1er janvier, a déclaré l’expert fiscal César Litvin, PDG de Lisicki Litvin y Asociados.

Un effet à prendre en compte est que, comme l’impôt est progressif, en appliquant des taux successivement plus élevés à mesure que le travailleur passe à des niveaux de revenu plus élevés, au cours de la prochaine année, de nombreux travailleurs passeront à des échelles avec un taux plus élevé et devront payer plus d’impôt. aux bénéfices. La mise à jour par le RIPTE n’y aura pas d’effet, car elle n’est appliquée qu’une fois par an, allant de novembre d’un an jusqu’à la fin d’octobre de la suivante.

En appliquant la variation du RIPTE au barème toujours en vigueur, il en résulte qu’un seul travailleur paiera une taxe de 5% sur la partie du revenu net qui dépasse 74810 $, mais le poids de la taxe passera à 9% sur la partie qui excède 79530 $ et il continuera d’augmenter successivement, si tel est le cas de votre revenu, jusqu’à ce qu’il atteigne un taux d’actualisation maximal de 35% si le revenu net dépasse 136 528 $ par mois.

Les aliquotes sont appliquées sur chaque tranche, afin de rendre la taxe progressive et d’éviter qu’une augmentation de salaire ne soit totalement absorbée (voire excessive) par le Trésor. Mais, comme Litvin l’a souligné, les augmentations de 2021 signifieront pour beaucoup de payer des aliquotes et des sommes plus élevées, car la recomposition dépasse 35,38% de la variation de RIPTE.

Il convient également de noter qu’à mesure que l’économie se remet de la grave récession de cette année, les revenus des travailleurs augmenteront probablement davantage qu’ils ne l’ont fait en 2020, à la fois en raison des augmentations de salaire et nombre d’heures travaillées (moins de suspensions, plus d’heures supplémentaires). Le RIPTE intègre ces données; Cette année, la récession, la fermeture d’entreprises, la suspension du personnel et l’application quasi nulle des heures supplémentaires expliquent les 35,38% qui en résultent, qui seraient donc inférieurs, pour ainsi dire, à RIPTE 2021, qui ne sera en vigueur qu’en 2022. C’est une autre raison pour anticiper un fardeau fiscal plus élevé sur les salaires et les gains l’année prochaine.

En appliquant la mise à jour de 35,38% du RIPTE, il en résulte qu’un travailleur marié et père de deux enfants paiera 5% de ses gains sur l’étendue de son revenu net entre 98 963 $ et 103 682 $. À partir de ce dernier chiffre, et jusqu’à 108 204 $, l’aliquote deviendra 9%, et par échelles successives, elle atteindra une échelle maximale de 35% si le revenu net dépasse 160 645 $.

Selon Litvin, pour éviter que l’incidence de la taxe sur le revenu réel des salariés dans une relation de dépendance fluctue de manière imprévisible, au lieu du RIPTE, l’indice d’inflation devrait être appliqué et, en outre, avec une fréquence semestrielle et non annuelle, car sinon, «tout au long de l’année, l’INM sera évaporé».

En fait, le tributariste Ivan Sasosvky Il a fait remarquer que la mise à jour de l’INM et des barèmes de profit par RIPTE, alors que le coût de la vie dépend de l’inflation, «génère un chevauchement entre le salaire minimum pour éviter d’être pauvre et le salaire minimum dont les bénéfices sont imposés». En d’autres termes, il a souligné, “L’écart entre ceux qui paient des impôts et ceux qui ne le paient pas est très faible et cela a à voir avec le type d’indice utilisé pour ajuster les gains”.

Le tributariste Sébastien Dominguez a fourni à Infobae les exemples et détails suivants:

-L’employé célibataire avec un salaire mensuel brut de 90 135 $ et net de 74 813 $ ne paie pas de rémunération. Comme dans une famille typique, une personne mariée avec deux enfants ne paie pas avec un salaire brut de 119 236 $ et un salaire net de 98 966 $.

-Marié sans enfants ne paie pas avec un salaire brut de 104 623 $ et net de 86 838 $ tandis qu’un conjoint célibataire (ou conjoint non déductible) avec deux enfants ne paie pas de rémunération avec un salaire brut de 104 748 $ et net de 86 941 $ ″.

“Le Ripte étant bien en dessous de l’inflation, Si les salaires augmentent en raison de l’inflation, vous finirez par payer de l’impôt sur le revenu pour un bénéfice supposé qui n’existe pas. Il est payé sur des augmentations nominales qui ne font que maintenir le pouvoir d’achat c’était avant », a déclaré Domínguez.

Ce n’est d’ailleurs pas une nouveauté: cela s’est déjà produit dans le passé et permet au Trésor “d’augmenter la charge fiscale de manière secrète”, a conclu le contribuable.

