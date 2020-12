Le groupe de Mapuches coupe la route 22 à la hauteur de Zapala

La route nationale 22 est l’une des traces les plus importantes qui traverse la province de Neuquén. L’une de ses sources est située dans la ville de Zapala, où la route devient essentielle pour la vie quotidienne de milliers de travailleurs qui traversent chaque jour le Río Negro. Depuis quatre jours, la circulation a été interrompue par une manifestation du Polo Obrero (PO) et ce matin la situation s’est aggravée lorsqu’un groupe de cinq Mapuche armés de bâtons a lancé une autre réclamation à quelques kilomètres de là.

Diverses images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux où l’inaction de la gendarmerie s’est manifestée pour un conflit qui a débuté lundi à 7 heures du matin et a trouvé son point d’ébullition dans les dernières heures, quand la communauté Gelay Co Il a atteint la zone de Saint-Domingue, dans le secteur identifié comme El Atravesado, pour initier un barrage routier parallèle à celui de l’OP.

Ils étaient les référents du Polo Obrero Zapala, dirigé par Lautaro Palma Parodi, qui a publié l’information, puisque leur manifestation était située à 25 kilomètres de cette zone. Là, un groupe de Mapuche aux attitudes violentes est arrivé dans le but d’empêcher le trafic de poursuivre son cours habituel. La revendication semble inflexible: octroi de terres, travail véritable, aide sociale accrue et accès au logement.

Les manifestants ont brûlé des pneus et empêché la circulation normale des véhicules

L’inaction des troupes de la gendarmerie a causé la trace sera laissée sans chemins alternatifs. Les militants du PO ont maintenu la coupe à la hauteur du Christ à l’entrée de Zapala. La route facultative passe par Mundano, à la sortie de Zapala, qui est extrêmement détériorée en raison du passage constant de véhicules qui ont dû être suspendus en raison de la revendication mapuche.

Dans l’après-midi, les médias locaux ont indiqué que la situation était loin de trouver une solution, d’autant plus que la manifestation Gelay Co a accru les complications. Un groupe de camionneurs, en signe de répudiation, a tenté de protester contre l’impossibilité de circuler librement. Cette mesure, provoquée par l’OP et le groupe mapuche, impliquait que la ville commençait à ressentir la pénurie de nourriture, de carburant et d’autres ressources essentielles.

«Les contrats (de travail municipal) tombent le 31 décembre. Selon ce schéma, la dernière chose qu’ils factureraient serait de 3 000 pesos en janvier. Il n’y a pas de réponse à la demande d’augmentation. Il n’y a pas de réponse à la demande de bonus de Noël. Il n’y a pas de réponse à la demande de continuité des contrats. Il n’y a pas de réponse aux compagnons qui ont été exclus des équipages. Il n’y a pas de réponse pour la terre, qui est une situation répandue dans tout le pays et extrêmement grave car elle implique des expulsions. Cela implique des difficultés pour obtenir un terrain, devenir propriétaire. Les loyers augmentent. Imaginez qu’avec 6000 pesos que reçoivent vos collègues, vous ne pouvez pas vous permettre un loyer supérieur à 8000 », a déclaré Parodi lors d’un dialogue avec La Izquierda Diario.

Des dizaines de camions restent arrêtés par la coupure sur la route 22

Fabian Antigual, une référence au PO, a souligné que dans un premier temps ils ont croisé un camion sur le ruban d’asphalte et plus tard ils ont placé des cônes pour empêcher le passage de toute voiture.

«La crise frappe les collègues de plus en plus durement, l’inflation a mangé ce que nous avons vaincu. Les partenaires qui paient dans les équipages n’ont un contrat que jusqu’au mois de décembre, il n’y a pas de réponse à augmenter lorsque les montants ont été maintenus tout au long de l’année à 6 mille pesos. Il y a un an, nous avons conquis des terres qui à ce jour n’ont pas été livrées. Il y a beaucoup de collègues qui n’ont aucune aide, et qui ont rejoint la lutte pour un vrai travail, il y a des milliers de chômeurs dans notre ville qui sont dans une situation critique. Le gouvernement du dos aux besoins des travailleurs, criminalise la manifestation, en utilisant la pandémie comme excuse, combien toute l’activité est libérée. Nous appelons tous les chômeurs de Zapala à ce combat pour le vrai travail, pour la terre et le logement », ont-ils déclaré de PO Zapala sur leur compte Facebook.

Ce premier message a eu lieu le 30 novembre. Là, ils ont précisé que le gouvernement provincial n’a pas fourni de réponses à ce qui était requis et un jour plus tard, ils ont ajouté: «La ligne de piquetage continue. Le gouvernement n’a pas encore tenté de résoudre ce conflit ». L’inaction des forces de sécurité n’a fait que compliquer la situation des camions des compagnies pétrolières qui circulent dans la zone.

Le Polo Obrero a lancé la manifestation lundi matin

Ce matin, sur le même réseau social, le PO a annoncé que la communauté mapuche avait rejoint leurs revendications: «Lors de l’assemblée d’hier, nous avons décidé de nous associer à la communauté Gelay Co de Saint-Domingue. La mesure est résolue d’un commun accord sur la base de demandes communes longtemps différées. Le besoin d’un vrai travail, l’aide aux familles dans le besoin, les solutions pour la terre et le logement sont urgents et doivent être résolus immédiatement par le gouvernement provincial. Pour cette raison, à partir de 7 heures du matin, nous nous retrouvons à interrompre le trafic sur la route 22 en deux points. A l’entrée de Zapala et à El Atravesado. Nous réitérons l’appel à toutes les organisations et camarades à se joindre à la lutte qui est menée de manière décisive pour l’ajustement criminel du gouvernement provincial et du gouvernement national ». Le texte a été signé par la Lof Gelay Co.

“Il y a une pénurie de carburant et d’autres marchandises telles que des fruits frais, des légumes”, a eu un dialogue avec RTN Radio, le secrétaire du gouvernement de Zapala, Maria Bethléem Aragon. Et il a noté: “Malheureusement, Zapala et l’intérieur de la province sont retenus en otage par ce petit groupe, car il y a encore 15 ou 20 personnes qui sont stationnées depuis lundi sur la route 22, empêchant le transit des camions». Mardi, Aragón a tenu une réunion avec Antigual; la réunion n’a abouti à aucune solution.

Lundi, le juge fédéral Silvina Dominguez a émis un ordre de quitter l’itinéraire. Cela n’a pas encore été efficace.

