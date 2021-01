(Photo: Cuartoscuro)

Au milieu de la controverse sur sa possible disparition, le INAI (Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et de la protection des données personnelles) a annoncé ce dimanche que au cours des 11 premiers mois de 2020, il a ajouté près de 40 millions de pesos pour différentes infractions.

«De janvier à novembre 2020, l’INAI infligé des amendes d’un montant total de 39 millions 324000 pesos à des personnes physiques et morales ayant enfreint la loi fédérale sur la protection des données Personnel en possession d’individus », a annoncé l’agence.

Selon les archives de l’Institut, les secteurs économiques les plus sanctionnés sont les services de soutien aux entreprises et les services de gestion et d’assainissement des déchets; suivi de la construction; celui des services professionnels, scientifiques et techniques et celui des services financiers et d’assurance », ont-ils détaillé.

L’INAI a signalé que, sur le total des plaintes dans la sphère privée, 205 sont en cours de traitement et 49 ont été réglées; pendant ce temps, dans la sphère publique, 14 sont en attente et 54 ont déjà été conclus (Photo: Cuartoscuro)

Parmi les comportements les plus fréquents justifiant une sanction, Le traitement des données personnelles est jugé contraire aux principes énoncés dans la loi; recueillir ou transférer des informations personnelles sans le consentement des propriétaires; faire obstacle aux actes de vérification de l’autorité; omettez une ou plusieurs exigences de l’avis de confidentialité et le traitement inapproprié des données sensibles.

Au cours des 11 premiers mois de 2020 32 procédures d’imposition de sanctions ont été instituées et 461 initiées les années précédentes ont été conclues, dont découlent les amendes infligées par l’INAI pour le montant visé, l’institut a approfondi.

Également, 220 procédures de protection des droits ARCO ont été lancées (Accès, rectification, annulation et opposition); 98 d’accès, 10 de rectification, 117 d’annulation et 38 d’opposition au traitement des données. «Il convient de noter qu’en une seule procédure, un ou plusieurs de ces droits peuvent être exercés», ont-ils rappelé.

Les secteurs économiques dans lesquels ces droits sont le plus fréquemment exercés sont l’information dans les médias de masse, avec 30,9% des demandes

AMLO a proposé que les organes constitutionnels indépendants soient intégrés dans les agences du gouvernement fédéral (Photo: Mario Guzmán / .)

Ces secteurs sont suivis par les services de santé et l’assistance sociale, avec 15%, et les services financiers et d’assurance, avec 14,5%. En revanche, les statistiques de l’Institut révèlent que, du 23 mars au 17 décembre, c’est-à-dire pendant la pandémie COVID-19[feminine, 677 plaintes ont été déposées auprès de l’INAI pour utilisation abusive de données personnelles dans le secteur privé et 68 dans le secteur public.

Enfin, l’INAI a assuré que, sur le nombre total de plaintes dans la sphère privée, 205 sont en cours et 49 ont été conclus; en attendant, dans la sphère publique, 14 sont en cours et 54 ont déjà été conclus. Tout cela, tout en discutant si l’Institut doit être maintenu en tant qu’organe constitutionnel indépendant ou si ses travaux doivent être intégrés dans une agence fédérale.

Et c’est que le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, après avoir annoncé au début de la semaine dernière que son gouvernement analysait le rôle des organes constitutionnels autonomes, qui à son avis dépensent beaucoup d’argent, a annoncé que enverra un ensemble d’initiatives à la mi-février pour les intégrer dans les agences fédérales.

Cependant, l’opposition législative et partisane, ainsi que les organes autonomes eux-mêmes, ont vivement critiqué la proposition de López Obrador. Ils ont assuré que l’indépendance de ces institutions est “irremplaçable” et il doit être séparé du gouvernement.

