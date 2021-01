18/01/2021 Iñaki Urdangarín, chaque jour plus à l’aise avec son nouveau régime de semi-liberté. MADRID, 18 (CHANCE) Profitant du nouveau régime dont il jouit au Centre d’insertion sociale Melchor Rodríguez García de la ville d’Alcalá de Henares, Iñaki Urdangarín a profité de son premier week-end de liberté trois jours seulement après son entrée où ce sera votre “adresse personnelle” pour les prochains mois. POLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ EUROPE ESPAGNE

Profitant au maximum du nouveau régime dont il jouit au Centre d’insertion sociale Melchor Rodríguez García de la ville d’Alcalá de Henares, Iñaki Urdangarín a profité de son premier week-end de liberté trois jours seulement après être entré dans ce qui sera le sien ” adresse “pour les prochains mois.

Ainsi, et après avoir fêté son anniversaire en compagnie de sa famille – dans l’intimité et on ne sait pas si à Madrid ou dans sa ville natale, Vitoria – l’ancien duc de Palma est rentré au centre en fin de journée dimanche après-midi. Quelques minutes après l’établissement de l’ordre, le mari de l’Infante Cristina est arrivé au CIS assis à l’arrière d’une voiture dans laquelle ses gardes du corps voyageaient également.

Alors que l’un d’eux était chargé de descendre les colis qu’il transportait dans le coffre, Iñaki a transporté plusieurs sacs dans le centre où il semble plus qu’adapté. Malgré ce nouveau changement, il faut se rappeler que le mari de Doña Cristina n’a pas encore atteint la troisième année à laquelle il aspirait.

Dans ce nouveau régime, beaucoup plus flexible, Iñaki aura un week-end de congé par mois – qu’il a apprécié autant qu’il le peut, malgré le fait qu’il était censé être mis en quarantaine pendant quelques jours par précaution – et pourra continuer à se rendre au Don Orione chez lui dans la ville madrilène de Pozuelo de Alarcón, où jusqu’à présent il faisait du bénévolat trois jours par semaine et où il commencera à participer quotidiennement. Après s’être vu refuser le troisième degré en septembre dernier, le citoyen de Vitoria pourra bénéficier de cette prestation en mai de cette année, lorsqu’il aura purgé la moitié de sa peine.