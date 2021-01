20/01/2021 Iñaki Urdangarín, à son arrivée ce matin au centre Don Orione, toujours de nuit POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

MADRID, 20 ANS (CHANCE)

Mercredi dernier, Iñaki Urdangarín a quitté la prison de Brieva pour toujours et a commencé une nouvelle vie dans laquelle, petit à petit, il se retrouve plus proche de la liberté. Après deux ans et demi d’emprisonnement à l’isolement, le mari de l’Infante Cristina a été admis au Centre d’insertion sociale Melchor Rodríguez García, à Alcalá de Henares, avec un assouplissement de sa peine qui, sans encore atteindre le troisième degré, il lui permet de jouir d’une certaine semi-liberté alors qu’il est sur le point de purger la moitié des 5 ans et 8 mois de prison auxquels il a été condamné dans l’affaire Noos. Depuis, une semaine s’est écoulée pendant laquelle le Vitorien a eu le temps de tout faire.

Deux jours après son arrivée au CIS à Alcalá de Henares, Urdangarín profitait de son premier week-end en liberté – il en aura un par mois – fêtant son 53e anniversaire avec sa femme et ses quatre enfants sans être capturé par les médias. Dimanche dernier, jusque tard dans la nuit, l’ancien duc de Palma est retourné dans ce qui est aujourd’hui son nouveau lieu de résidence et aujourd’hui, après avoir maintenu la quarantaine obligatoire, il a repris son travail au Centre Don Orione.

Ainsi, après 7h30 du matin, le mari de l’Infante Cristina a quitté, de son propre pied et après avoir fait quelques démarches administratives à la réception, le Centre Melchor Rodríguez García pour se diriger vers le premier jour de sa nouvelle vie, plus proche de la liberté. Chargé de deux sacs et assez chaud, Urdangarín se dirigeait à vive allure vers la voiture qui l’attendait pour se rendre sur son lieu de travail.

40 minutes plus tard, Urdangarín est arrivé, sérieux et visiblement nerveux, au Centre Don Orione, où il effectuera désormais son travail – on ne sait pas si sur une base volontaire ou s’il commencera à avoir une sorte de considération économique – du lundi au vendredi. Très discret, le mari de Mme Cristina a évité de commenter les informations publiées par le magazine Semana, ce qui assure qu’il s’est senti non protégé par le roi Juan Carlos et qu’il se considère comme un bouc émissaire lorsque l’émérite s’est comporté comme le sien. posséder.