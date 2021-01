01/04/2021 Iñaki Urdangarín retourne au travail sans élucider les inconnues sur son avenir. MADRID, 4 (CHANCE) 2020 s’est terminée pour Iñaki Urdangarín de la meilleure façon possible, accompagné de sa famille et atteignant enfin la semi-liberté. Et c’est que, sur proposition des institutions pénitentiaires, l’ex-duc de Palma verra son deuxième diplôme plus flexible dans les prochains jours, quittant la prison de Brieva pour s’installer dans un centre de réinsertion sociale à Alcalá de Henares, où désormais il n’aura plus que aller dormir. POLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ EUROPE ESPAGNE

MADRID, 4 (CHANCE)

2020 se terminait pour Iñaki Urdangarín de la meilleure façon possible, accompagné de sa famille et atteignant enfin la semi-liberté. Et c’est que, sur proposition des institutions pénitentiaires, l’ex-duc de Palma verra son deuxième diplôme plus flexible dans les prochains jours, quittant la prison de Brieva pour s’installer dans un centre de réinsertion sociale à Alcalá de Henares, où désormais il n’aura plus que aller dormir.

Ainsi, l’homme de Vitoria, qui jusqu’à présent faisait du bénévolat au Don Orione Home trois jours par semaine, travaillera désormais au centre du lundi au vendredi, et aura un week-end de congé par mois. Un régime de semi-libération qui intervient deux ans et demi après son entrée en prison et qui est accordé à Urdangarín en échange de sa participation à un programme de réinsertion des détenus condamnés pour délits économiques.

Souriant, et souhaitant une bonne année, le mari de l’Infante Cristina, a commencé sa “nouvelle vie” en arrivant ce matin au Centre Don Orione sans confirmer cependant cette semi-liberté ou s’il est déjà installé au Centre de Réinsertion Sociale d’Alcalá de Henares.

Urdangarín, fidèle à sa discrétion et ayant l’air très bien après avoir profité de son dernier congé de prison à Vitoria, n’a pas révélé comment Noël s’est passé avec sa femme et ses enfants, ni n’a parlé de son beau-père, le roi Juan Carlos. , dont une image n’a été divulguée qu’à Abu Dhabi et avec des problèmes de mobilité évidents. Hit play et ne manquez pas sa réaction!