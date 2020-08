SAN DIEGO (AP) – Un incendie criminel est soupçonné d’être la cause d’un incendie le 12 juillet qui a causé d’importants dommages à l’USS Bonhomme Richard amarré au large de San Diego, et un marin de l’US Navy a été interrogé en tant que suspect potentiel, a déclaré mercredi un haut responsable de la défense. .

Le marin était interrogé dans le cadre de l’enquête menée par le Naval Criminal Investigative Service et le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, a déclaré le responsable, ajoutant que les chefs du département de la Défense avaient été informés du développement. Le responsable, au courant de l’enquête, s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour fournir des détails non encore rendus publics. Le marin n’a pas été arrêté.

Le navire d’assaut amphibie a brûlé pendant plus de quatre jours et a été le pire incendie de navire de guerre américain en dehors des combats de mémoire récente.

Le navire a subi d’importants dommages structurels, électriques et mécaniques et son avenir reste incertain.

Le développement de l’enquête a été rapporté pour la première fois par KGTV, la filiale d’ABC à San Diego. La Marine a refusé de répondre aux questions.

«La marine ne fera aucun commentaire sur une enquête en cours pour protéger l’intégrité du processus d’enquête et de tous ceux qui sont impliqués», a déclaré le lieutenant Tim Pietrack, un porte-parole de la marine. «Nous n’avons rien à annoncer pour le moment.»

Le Naval Criminal Investigative Service a également refusé de commenter l’affaire.

Les navires d’assaut amphibies sont parmi les rares de la flotte américaine à pouvoir servir de mini porte-avions. Si le Bonhomme Richard n’est pas réparé, il pourrait coûter jusqu’à 4 milliards de dollars à la Marine pour le remplacer, selon les analystes de la défense.

Le Bonhomme Richard approchait de la fin d’une mise à niveau de deux ans estimée à 250 millions de dollars.

Environ 160 marins et officiers étaient à bord lorsque les flammes ont envoyé un énorme panache de fumée noire du navire d’assaut amphibie de 840 pieds (256 mètres), qui avait été amarré à la base navale de San Diego pendant la modernisation.

Le chef des opérations navales, l’amiral Mike Gilday, a visité le navire un jour après l’extinction de l’incendie. Il a ensuite déclaré que la marine pensait avoir maîtrisé l’incendie quelques heures seulement après son déclenchement le matin du 12 juillet dans la zone de stockage inférieure du navire, où étaient entreposés des cartons, des chiffons et d’autres fournitures d’entretien. Mais les vents venant de la baie de San Diego ont attisé les flammes et le feu a propagé les cages d’ascenseur et les cheminées d’échappement.

Ensuite, deux explosions – dont une a été entendue jusqu’à 21 kilomètres de distance – l’ont fait devenir encore plus grand, a déclaré Gilday. La marine cherchait à déterminer ce qui avait provoqué les explosions, bien que Gilday ait déclaré à ce moment-là qu’elle n’avait encore trouvé aucune indication de jeu déloyal.

L’incendie a envoyé une fumée âcre sur San Diego et les autorités locales ont recommandé aux gens d’éviter de faire de l’exercice à l’extérieur.

Les pompiers ont attaqué les flammes à l’intérieur du navire tandis que des navires de lutte contre les incendies avec des canons à eau dirigeaient des courants d’eau de mer dans le navire et des hélicoptères faisaient des gouttes d’eau.

Plus de 60 marins et civils ont été traités pour des blessures mineures, un épuisement dû à la chaleur et une inhalation de fumée.

Baldor a rapporté de Washington.