Tout était prêt pour le vote d’une liste unique pour présider le Congrès et, par conséquent, consacrer un nouveau président par intérim -Rocío Silva Santisteban- après la démission de Manuel Merino. Cependant, le fait qu’il s’agisse d’une seule candidature ne s’est pas traduit par un consensus: la majorité des membres du Congrès, 52 ans, ont voté «non». 25 se sont abstenus et 42 seulement l’ont soutenu.

L’absence d’accord a été une surprise, car Santisteban est venu au vote avec l’engagement de soutien de nombreux membres du Congrès qui ont finalement voté contre lui. Après l’échec de la tentative électorale. les membres du Congrès ont entamé une nouvelle négociation en vue de parvenir à un consensus sur la nomination des autorités.

La Plénière du Congrès a été suspendue jusqu’à 2 heures de l’après-midi de ce lundi. Auparavant, il y aura une réunion des porte-parole à 10 heures du matin, ont rapporté les médias péruviens.

Ainsi, l’incertitude grandit après la démission de Manuel Merino, qui a démissionné aujourd’hui cinq jours après sa prise de pouvoir, qui a déclenché une fête dans les rues péruviennes après plusieurs jours de manifestations durement réprimées par la police, au cours desquelles il y a eu deux morts. et cent blessés.

Rocío Silva Santisteban n’a pas obtenu le soutien du Parlement (Congrès du Pérou)

Pendant, La Cour constitutionnelle péruvienne a annoncé qu’elle avance à ce lundi la séance au cours de laquelle elle débattra de la demande de pouvoirs déposée par l’ancien président Martín Vizcarra sur la vacance présidentielle, initialement prévu pour mercredi.

La présidente de la Cour constitutionnelle, Marianella Ledesma, a expliqué dans des déclarations à la presse que les sept magistrats voteraient lundi s’il fallait délibérer sur l’appel sans écouter les plaidoiries des représentants du gouvernement et du ministère de la Justice.

Le procès demande au tribunal de définir le critère de la vacance présidentielle pour cause d’incapacité morale permanente, celui utilisé pour démettre Vizcarra de ses fonctions.

Vizcarra a été démis de ses fonctions le 9 novembre après l’approbation d’une motion de censure au Congrès et le poste a été assumé par Merino, mais dès son entrée en fonction, des manifestations ont commencé qui se sont aggravées jusqu’à ce que deux personnes soient décédées samedi et 107 blessées. dans les mobilisations, dont 34 restent hospitalisées. Il en manque également 65.

La démission de Merino

“Je veux faire savoir à tout le pays que je présente ma démission irrévocable au poste de président de la République”, a déclaré le président éphémère à la télévision. Manuel Merino seulement 5 jours après avoir remplacé Vizcarra.

Démission du président du Pérou, Manuel Merino

Dès que Merino a fait l’annonce, les rues de Lima se sont remplies de manifestants frappant des casseroles et criant des slogans lors d’une célébration bruyante.

“Nous l’avons fait. Vous rendez-vous compte de ce que nous sommes capables de faire? », A écrit l’équipe de football péruvienne Renato Tapia sur les réseaux sociaux.

Vizcarra a célébré la démission du président et a exhorté la Cour constitutionnelle à se prononcer dans les meilleurs délais sur sa destitution le 9 novembre. «Un dictateur est sorti du palais. Merino s’est écarté. Cela brisait notre démocratie », a-t-il déclaré aux journalistes.

Des dizaines de disparus

La Cour constitutionnelle (TC) du Pérou a exigé ce dimanche de la police nationale “L’emplacement, l’identification et la garde immédiats des plus de 40 disparus” lors des manifestations citoyennes qui, ce samedi, ont été violemment réprimées par les forces de l’ordre, faisant deux morts et des dizaines de blessés.

Le plus haut interprète de la Constitution péruvienne s’est exprimé sur Twitter ce dimanche après les plaintes de disparitions et la demande des citoyens, des organisations civiles, des hommes politiques et de la presse d’être au courant des personnes qui n’ont pas encore été localisées par leurs proches et copains.

L’agence a également rappelé que le recours en «habeas corpus» devant les tribunaux «peut être utilisé comme mécanisme pour forcer une action institutionnelle commune jusqu’à la localisation des personnes disparues».

Après la démission totale du gouvernement intérimaire présidé par Manuel Merino, rejeté de manière massive par les citoyens, le ministère de l’Intérieur et la Police nationale du Pérou (PNP) gardent le silence malgré le fait que la loi péruvienne stipule que les informations faisant état de disparitions doivent faire l’objet d’une enquête immédiate.

Le Coordonnateur national des droits de l’homme (CNDDHH) a rapporté ce dimanche que la répression policière de samedi avait laissé, outre deux jeunes morts et au moins 114 blessés, un total de 41 disparus.

