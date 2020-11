Independiente a remporté le match aller de la série contre l’Atlético Tucumán à Avellaneda (Photo de Juan MABROMATA / POOL / .) (JUAN MABROMATA /)

À partir de 21h30 L’Atlético Tucumán sera le local d’Independiente pour le match retour du Coupe d’Amérique du Sud. Le jeu, qui sera arbitré par l’Uruguayen Andrés Cunha, peut être vu sur ESPN 2 et DirecTV Sports.

L’équipe visiteuse a l’avantage sur le duel qui se jouera ce soir au stade José Fierro du Jardin de la République. Grâce à un penalty de leur attaquant, Silvio Romero, l’équipe de Lucas Pusineri a profité de la première moitié du match aller qui s’est déroulée il y a une semaine à Avellaneda. De leur côté, les tucumanos ont joué presque toute la seconde période avec Ramiro Carrera et ont pris une défaite.

Face à l’affrontement de ce soir, la visite ne pourra pas compter sur Lucas González, blessé contre le Central Córdoba, lors de la première de Rojo en Coupe de la Ligue professionnelle. De cette manière, Pusineri pourrait répéter la formation de départ avec laquelle il s’est rendu sur le terrain la semaine dernière à Libertadores de América. Le seul doute du DT qui sera en visite aujourd’hui est de savoir s’il maintient Federico Martínez dans les onze de départ ou Andrés Roa entrera.

De son côté, l’équipe dirigée par Ricardo Zielinski vient de frapper au début du tournoi local argentin. Après avoir joué à Buenos Aires, il est resté dans la ville et a rendu visite à l’autre équipe d’Avellaneda et les a battus 4-1. L’Atlético Tucumán a remporté une belle victoire contre le Racing avec une équipe alternative, puisque l’entraîneur du Dean a préféré conserver une grande partie des joueurs qui ont chuté par la différence minimale face à Independiente.

Pour le match d’aujourd’hui, le DT des tucumanos n’aura pas le Ramiro Carrera expulsé. Cristian Erbes est revenu dans l’équipe et constitue une alternative pour prendre la place qui restera vacante dans la zone de milieu de terrain. Mussis continuera au milieu du terrain et il semble que l’un des doutes se situerait entre Augusto Liotti ou Leonardo Heredia.

Comment la série sera-t-elle résolue? Des courses indépendantes avec un avantage: avec un match nul ou une victoire, elles passeront au tour. Si l’Atlético Tucumán gagne 1-0, il y aura une séance de tirs au but. Au cas où les locaux triompheraient de deux buts, ils se qualifieraient pour les huitièmes de finale de la Sudamericana où attend déjà Fénix, d’Uruguay, qui a battu Huachipato, du Chili.

Formations possibles

Athlétique Tucuman: Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Guillemo Ortiz, Yonathan Cabral et Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Franco Mussis et Leonardo Heredia ou Augusto Liotti; Lucas Melano et Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Indépendant: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza et Lucas Rodríguez; Federico Martínez ou Andrés Roa, Lucas Romero, Pablo Hernández et Jonathan Menéndez; Alan Velasco et Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Arbitre: Andrés Cunha (Uruguay)

Temps: 21h30

Stade: Monumental “José Fierro”

la télé: ESPN 2 – DirecTV Sports