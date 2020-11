Photo de fichier en date du 6 novembre 2019 montre les joueurs de l’Independiente del Valle alors qu’ils célèbrent après avoir remporté la Copa Sudamericana, à Asunción, Paraguay. . / Nathalia Aguilar / Archives

Quito, 8 novembre . .- Un an après sa victoire historique en finale de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle (IDV) maintient son engagement à long terme dans l’entraînement du football, convaincu que ce n’est qu’ainsi qu’il garantira un avenir stable au projet sportif lancé il y a dix ans.

Deuxième du classement général de la première phase du championnat équatorien (dans la deuxième phase, il est onzième) et déjà huitième des Libertadores, IDV croit plus à “l’héritage” qu’aux “titres”, selon son entraîneur espagnol, Miguel Ángel Ramírez, qui a conduit l’équipe à la finale à Asunción en 2019.

“Pour moi, l’héritage que vous laissez est plus que les titres que vous remportez”, a-t-il déclaré dans une interview au journal El Comercio à l’occasion de cet anniversaire.

IDV, créé il y a 62 ans mais qui était dans les catégories régionales jusqu’à ce qu’il devienne un projet de “sport de haut niveau” il y a dix ans, a battu Colón de Santa Fe dans cette finale 3-1.

C’est un titre qui a apaisé les ennuis de la défaite, trois ans auparavant, face à l’Atlético Nacional colombien en finale de Libertadores.

Et un titre qui a sans aucun doute endossé les efforts du club depuis ses bases et que, si la philosophie de l’équipe a changé du tout, c’était en “exigeant plus de nous-mêmes”, a également avoué l’espagnol Iván Vázquez, coordinateur de ses entraînements, à Efe.

“Ce que ce titre nous a poussé à faire, c’est d’exiger plus de nous-mêmes, de faire en sorte que le succès nous fasse donner plus chaque jour. Nous continuons à croire en la base de l’idée”, a-t-il ajouté, bien que “chaque année nous essayons d’améliorer la méthode. “parce que” à la fin, si vous faites la même chose pendant longtemps, la chose normale est que le temps vous écartera “.

Main dans la main avec Ramírez, son entraîneur depuis 2018, l’IDV a renforcé sa stratégie de football de base et de possession presque à l’européenne – contrairement à l’Amérique latine moins tactique -, et qui rappelle largement des projets comme La Masía. barcelonista.

“Il faut l’adapter un peu à l’environnement, à l’idiosyncrasie du club, à la culture du peuple, (mais) il y a une grande similitude car au final notre méthode est très similaire à celle européenne et c’est comme une île en Amérique”, a-t-il déclaré. Vázquez, qui quittera le club en décembre.

Ainsi pourrait entraîner Ramírez, 36 ans, qui a récemment rejeté les offres d’équipes telles que Flamengo et Palmeiras, selon les médias locaux.

Pour l’entraîneur, «démarrer un projet au milieu de tout», alors que les championnats sont déjà lancés, cela a fait «beaucoup de bruit» et a déclaré qu’il préférait attendre de trouver un club dont «l’idiosyncrasie s’accorde avec son idée de ce jeu», dans lequel continue d’appliquer son engagement d’offrir des opportunités aux plus jeunes.

“Independiente expose de nombreux jeunes dans ce processus. Ils font leurs débuts avec la première équipe et non dans des” minutes de poubelle “, mais dans des scénarios où ils doivent s’exposer. Concourir avec un garçon de 17, 18 ou 19 ans l’expose à un niveau élevé”, a-t-il déclaré. Vazquez.

Un exemple clair du résultat de cette “ferme équatorienne” a été le milieu de terrain Moisés Caicedo, 19 ans et l’une des promesses du football national.

Vainqueur cette année avec IDV de la Copa Libertadores Sub-20, tenue au Paraguay et dans la finale de laquelle il a battu River, Caicedo a également été enrôlé pour l’équipe nationale, avec laquelle il a débuté en octobre contre l’Argentine et l’Uruguay et est devenu dans le plus jeune équatorien à marquer avec le Tri.

Et c’est qu’avec la meilleure carrière du pays à sa disposition, l’IDV est venu battre le champion de Libertadores de l’année dernière, Flamengo, 5-0 cette saison, même s’il semble que la pandémie ne lui permet pas d’atteindre la régularité souhaitée, car il a également subi de graves défaites.

“Je voudrais des résultats plus réguliers, mais dans les circonstances actuelles, c’est difficile et on le voit dans les plus grandes équipes du monde”, s’est justifié Ramírez.

En vingt matchs jusqu’à présent du championnat local, l’équipe a accumulé 11 victoires, 5 nuls et 4 défaites (dont trois au cours des cinq dernières journées), avec 45 buts en faveur et 33 contre.

L’irrégularité en ce sens semble répondre plus au temps de la pandémie qu’à l’incorporation insistante d’acteurs des formations au peloton principal, curieusement, et de manière plus particulière, pour alterner avec des personnalités étrangères.

Vázquez a expliqué à Efe que la compétitivité se gagne dans des compétitions de haut niveau, ce qui n’a pas été possible à cause du coronavirus, et que malgré tout “nous avons pu être champions en Amérique du Sud et Libertadores Sub-20 sans abandonner à aucun moment. à notre méthode, nos valeurs et notre comportement “.

“Dès que cela changera, je pense que ce club cessera d’être durable avec le temps. Independiente a une structure de football formative et a garanti la stabilité pendant de nombreuses années. Si vous vous en écartez et commencez à incorporer des joueurs de l’extérieur, un an Il faudra gagner et un autre aussi, mais sur le long terme cela ne finit pas par se maintenir », a-t-il conclu.

Remberto Moreira et Elías L. Benarroch