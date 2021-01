Independiente contre Arsenal

L’indépendant doit gagner pour maintenir les chances mathématiques de se qualifier pour la finale (FotoBaires)

Indépendant et Arsenal se réunira à Avellaneda, dans un match correspondant à la quatrième date du Championnat Zone A de la Coupe Diego Maradona. La réunion, prévue pour le17.10 avec arbitrage de Nestor Pitana et la transmission de TNT Sports, était liée au match nul du Superclásico, puisque Rouge est obligé de gagner pour ne pas perdre les chances mathématiques de se qualifier pour la finale de la compétition.

Le casting du Viaduc a déjà été éliminé car en l’absence de deux dates pour terminer la phase, il se distancie de sept points des deux colosses du football argentin. Pour rester en vie, l’équipe de Pusineri il a besoin d’une victoire pour profiter du nul d’hier à La Bombonera. En même temps, ce serait pratique pour vous Argentins et ouragan égaliser mardi pour ne pas avoir à définir leur classement éventuel par différence de buts.

La situation de Red dans le Coupe Maradona était liée à une variable complexe de résultats, c’est pourquoi l’agenda du club ces derniers jours était lié à des problèmes futurs.

Dans les prochaines heures, le directeur technique devrait signer le renouvellement de votre contrat jusqu’au 31 décembre de cette année, ce qui entraînera le départ du gérant Jorge Burruchaga, qui n’a pas été pris en compte lors de la prise de cette décision.

Formations probables

Indépendant: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza et Thomas Ortega; Lucas Romero et Lucas González; Jonathan Menéndez, Andrés Roa et Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Mateo Carabajal, Fabio Pereyra, Gastón Suso et Nicolás Castro; Jonathan Candia, Leonel Pico, Emiliano Méndez et Alejo Antilef; Lucas Albertengo et Facundo Pons. DT: Sergio Rondina.

Arbitre: Nestor Pitana.

Stade: Libérateurs d’Amérique.

Heure de début: 17:10.

la télé: TNT Sports.

Conseil vs Lanús

Pepe Sand célèbre son but et sa qualification pour la demi-finale de la Copa Sudamericana contre Independiente. Photo: REUTERS / Gustavo Garello

UNE Lanús alternative, pour votre engagement envers le prochain Mercredi contre Vélez en demi-finale de la Copa Sudamericana, visitera la ville d’Entre Ríos de Parana à Patronage, qui présentera les débuts de DT Ivan Delfino, pour la quatrième date de la Zone complémentaire A de la Coupe Diego Maradona.

Le match aura lieu au stade Patron, du 19,20, avec l’arbitrage de Allemand Delfino et télévisé par TNT Sport. El Garnet partage la troisième place dans la région avec syndicat, six unités du pointeur Chapelet central.

Le but pour le casting de Luis Zubeldia, est le Coupe d’Amérique du Sud et mercredi prochain il visitera Liniers Velez dans le match aller, donc au Paraná, il jouera avec une formation alternative.

Patronage, avec deux nuls et sept défaites, connaît une très mauvaise campagne et fait partie des équipes qui ont bénéficié de l’absence de relégation. Ivan Delfino laisse le faire Sarmiento de Junín lors du Premier National, en acceptant l’offre de retourner au Paraná, où il a obtenu le promotion en 2015.

Formations probables

Patronage: Federico Costa; Christian Chimino, Oliver Benítez, Dylan Gissi et Gustavo Canto; Lautaro Comas, Brian Nievas., Lautaro Torres et Nicolás Delgadillo; José Barreto et Junior Arias. DT: Iván Delfino.

Lanús: Lucas Acosta; Nicolás Morgantini, Matías Pérez, Nicolás Thaller et Julián Aude; Fernando Belluschi, Facundo Pérez et Lucas Vera; Matías Esquivel, Gonzalo Torres et Franco Orozco. DT: Luis Zubeldía.

Arbitre: Germán Delfino.

Stade: Conseil d’administration.

Programme: 19,20

la télé: TNT Sports.

Newell contre Velez

Newell’s opte pour les 3 points qui garantissent la première place (FotoBaires)

Le chef Newell’s Old Boys de Rosario recevra l’escorte Velez, à la recherche de un triomphe qui assure l’attribution de la Zone de complémentation B de la Coupe Diego Maradona pour garder vos chances d’atteindre le Coupe d’Amérique du Sud 2022.

Le jeu se jouera à Stade Coloso Marcelo Bielsa depuis Parque Independencia de 19,20, sera arbitré par Dario Herrera et télévisé par le signal câblé Fox Sports Premium.

Lepra commande la zone avec un score idéal (9) et Fortín est deuxième avec 6, donc une égalité laisserait également Rosario bien dessiné pour jouer la finale du tour des perdants.

Les gagnants de la complémentation A – qui mène Rosario Central– et B jouera un match pour décider de l’adversaire qui se battra pour une place dans le Sud américain l’année prochaine avec le perdant de la finale pour le titre à jouer sur Dimanche 17 janvier à San Juan.

Formations probables

Newell’s: Ramiro Macagno; Ángelo Gabrielli, Manuel Guanini, Santiago Gentiletti et Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Pablo Pérez, Julián Fernández et Alexis Rodríguez; Sebastián Palacios et Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Velez: Lucas Hoyos ou Facundo Perrone; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram et Miguel Brizuela ou Tomás Cavanag; Ricardo Álvarez ou Luca Orellano, Pablo Galdames, Ricardo Centurión et Lucas Janson; Agustín Bouzat ou Federico Mancuello et Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Arbitre: Darío Herrera.

Stade: Colosse Marcelo Bielsa.

Temps: 19:20.

la télé: Fox Sports Premium.

Central Córdoba vs Racing

Lorenzo Melgarejo célèbre son but contre Boca en quarts de finale de la Copa Libertadores. Photo: REUTERS / Gustavo Garello

Courses affrontera son avant-dernier match avec la direction technique de Sébastien Beccacece, qui quittera ses fonctions à la fin du concours, en visitant Cordoue centrale de Santiago del Estero, pour la quatrième date de la Zone complémentaire B de la Coupe Diego Maradona.

Le match aura lieu au stade Alfredo Terrera dans la capitale de Santiago, du 21h30, avec l’arbitrage de Image de balise Fernando Espinoza et télévisé par TNT Sports.

L’Académie est troisième dans la région avec quatre unités, tandis que Centre de Cordoue partager ela dernière place avec Godoy Cruz avec un point, après avoir perdu 3-1 contre Newell à Rosario.

La situation actuelle du Racing est frappée par l’élimination serrée dans le Coupe Libertadores contre Boca, en quart de finale, laissant une mauvaise image dans la revanche dans la Bombonera quand ils sont tombés 2-0, après avoir gagné 1 à 0 dans le Cilindro.

Dans quelques jours Beccacece Il a démissionné de son poste faisant cause commune avec le directeur sportif, Diego Milito, qui a quitté son poste en désaccord avec la direction du président réélu Victor Blanco. Le DT considère que le manager l’a emmené dans l’entité Avellaneda et que s’il part, il devrait aussi le faire.

Now Racing, qui lors de sa dernière présentation en Coupe Diego Maradona, a battu Godoy Cruy 6-1, doit remplacer Milito (Il est estimé que Claudio Ubeda peut occuper son poste) et Beccacece, qui quittera le club après avoir joué contre Newell’s dans le cylindre à la dernière date de la zone.

Centre de Cordoue, mauvaise saison dans cette tasse avec 6 points sur 24, a déjà comme nouvel entraîneur Gustavo Coleoni, qui assumera le dernier rendez-vous à La Plata contre Estudiantes après avoir été l’entraîneur de l’équipe jusqu’en mars dernier.

Formations probables

Centre de Cordoue: César Taborda; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Alejandro Maciel et Jonathan Bay; Leandro Vella, Francisco Cerro, Cristian Vega et Santiago Rosales; Juan Ignacio Vieyra et Pablo Argañaraz. DT: Alexis Ferrero-Sebastián Scolari.

Courses: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Alexis Soto et Eugenio Mena; Matías Rojas, Luciano Miranda et Carlos Alcaraz: Lorenzo Melgarejo et Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.

Arbitre: Fernando Espinoza

Stade: Córdoba centrale.

Programme: 21h30

la télé: Fox Sports Premium.

