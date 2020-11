Monterrey, Nuevo León, est parmi les meilleurs endroits pour chercher un emploi (Photo: Spécial)

Selon Indice de compétitivité urbaine préparé par l’Institut mexicain de la compétitivité (IMCO), les meilleures villes pour travailler dans le pays sont: Chihuahua, Monterrey (Nouveau Lion), Monclova (Coahuila) et Nogales (Sonora).

Alors que les meilleures villes investir ils sont Hermosillo et Guaymas (également à Sonora), ainsi que Merida (Yucatan) et Carmen City (Campeche).

Il est à noter que la grande majorité de ces destinations sont situés au nord du Mexique, ce qui signifie que Il y a un énorme inégalité avec les régions centrales et leursr, puisque seule la vallée du Mexique avait une évaluation élevée au niveau de Monterrey. Cela a été souligné Valeria moy, Directeur d’IMCO.

La partie nord du pays présente, en termes généraux, les meilleures caractéristiques en matière économique, en moyenne, les villes de cette région ont le crédit le plus élevé aux entreprises, le plus grand nombre de secteurs, c’est-à-dire une plus grande diversité dans la conformation de leurs économies

Seule la vallée du Mexique, Mérida et Ciudad del Carmen se distinguait dans la zone du centre-sud (Photo: Pixabay)

Pour arriver à ces résultats, IMCO a étudié la compétitivité des 73 villes mexicaines, qui génèrent le 87% du produit intérieur brut (PIB), ils abritent 64% de la population et concentrent les 89% de l’investissement.

Un autre fait important de l’étude est que, les villes entre 500.000 et un million d’habitants, les quatre plus compétitives sont Durango, Mazatlan (Sinaloa), Saltillo (Coahuila) et Hermosillo (Sonora), tous dans la région nord.

De même, les villes de plus de 250000 et moins de 500000 habitants, les trois plus compétitives sont Pierres noires (Coahuila), Guaymas et Nogales (Sonora), tous en entités frontière avec les États-Unis.

«Nous ne sommes pas surpris que les caractéristiques économiques du sud-sud-est du pays, en comparaison avec le reste du pays, soient les plus faibles. Le sud-sud-est a un énorme retard, en termes généraux », a déclaré Moy.

En outre, le directeur de IMCO a averti que le insécurité et la la violence sont plus âgés dans le centre du pays, qui évidemment affecté votre évaluation:

En particulier, en moyenne, les villes de cette région ont le taux le plus élevé de vols de véhicules et d’homicides, la plus faible perception de sécurité, et très malheureusement une incidence de criminalité plus élevée, ce sont des domaines dans lesquels nous devons travailler

Pour améliorer les conditions des villes de centre et sud de la République, l’institut a proposé dix actions. Il s’agit notamment de renforcer les unités d’enquête criminelle, d’exploiter l’énergie des décharges, d’inciter les femmes à poursuivre leurs études, de limiter les dépenses publiques de communication sociale et de diversifier les revenus municipaux.

Il a également exhorté à améliorer la connectivité aux réseaux d’électricité, de gaz naturel et de télécommunications, à rendre la dette publique transparente, à conditionner le soutien fédéral aux villes avec des programmes de développement urbain, à créer des agences de promotion économique locales et à réorienter les investissements publics.

San Pedro Garza García, la municipalité la plus riche du Mexique

San Pedro Garza García enregistre chaque année le montant de 7,8 millions de dollars dans ses coffres municipaux (Photo: .)

Situé dans une zone boisée à 12 kilomètres à l’ouest de la ville de Monterrey, capitale de l’état de Nuevo León, cette ville possède pour abriter des avenues propres et modernes, de grandes résidences, des centres commerciaux de luxe, de grands espaces verts, ainsi que des écoles et hôpitaux prestigieux.

C’est ça siège de sociétés transnationales comme Vitro, Alfa, Cemex, Femsa et abrite les principaux dirigeants des entreprises. Même au sein de la municipalité, le le plus haut gratte-ciel du pays: la tour KOI, œuvre de 280 mètres de haut et 67 étages, qui comprend des bureaux, des appartements et un hôtel.

Avec un peu plus de 126000 sempetrinos, nom utilisé pour ses natifs, enregistré en 2018 un revenu par habitant de 60 000 USD par an, selon Fitch Ratings, par rapport aux 9 673 USD dont disposait le Mexique, selon la Banque mondiale.

