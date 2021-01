PHOTO DE FICHIER. Un travailleur effectue un paiement à côté des pompes à carburant dans une station-service Pemex à Mexico. 8 février 2018. REUTERS / Edgard Garrido

MEXICO CITY, 22 janvier (.) – L’inflation annuelle au Mexique s’est accélérée plus que prévu au cours de la première quinzaine de janvier en raison d’une augmentation des prix de l’énergie et de certains aliments, ce qui a abaissé les attentes d’une baisse du taux de intérêt référentiel en février.

L’indice mexicain des prix à la consommation a augmenté de 3,33% jusqu’à la première quinzaine de janvier à un rythme annuel, a déclaré vendredi l’institut statistique INEGI, contre 3,08% dans la seconde moitié de décembre et au-dessus des 3,17% projetés par 12 analystes dans un sondage ..

L’inflation sous-jacente d’une année sur l’autre, considérée comme un meilleur paramètre pour mesurer la trajectoire des prix car elle élimine certains produits très volatils, a augmenté de 3,83%, également plus que les 3,78% attendus par le marché.

Une enquête publiée cette semaine par Citibanamex prévoyait que la banque centrale reprendrait son cycle d’assouplissement monétaire et abaisserait son taux directeur de 25 points de base en février.

La banque centrale du Mexique a maintenu son taux de référence à 4,25% en décembre et a déclaré que la “pause” dans son cycle de coupes a permis de confirmer une trajectoire convergente de l’inflation vers son objectif permanent de 3% +/- un point porcentuel.

Au cours des 15 premiers jours de janvier, les prix à la consommation ont augmenté de 0,51% par rapport à la quinzaine immédiatement précédente, tandis que l’indice sous-jacent affichait un taux de 0,24%, tous deux supérieurs à ce qui avait été projeté.

Les articles les plus touchés et qui ont le plus augmenté leurs prix au cours de la période sont l’essence à faible indice d’octane, le gaz liquéfié domestique, les pommes de terre et autres tubercules, ainsi que les casse-croûte, les auberges et les taquerías.

