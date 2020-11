L’Infonavit offrira des avantages pendant la bonne fin (Photo: Pixabay)

Face au début du Good End dans le pays, l’Institut du Fonds National du Logement des Travailleurs (Infonavit) s’ajoute à l’événement commercial qui durera cette année jusqu’à 12 jours et non quatre comme on le faisait normalement, et proposera de reporter les paiements jusqu’à quatre mois au profit des travailleurs.

Infonavit rejoint les mesures de soutien en raison des dommages économiques causés par la pandémie COVID-19, pour laquelle il a présenté deux mesures pour aider les salariés du pays.

Les modifications seront applicables à compter du 3 novembre et jusqu’au 23 février de cette année.

Il est important de noter qu’il s’appliquera uniquement pour: crédits individuels, crédits conjugal et adhérents.

Les modifications seront applicables du 3 novembre au 23 février. (Photo: Pixabay)

Comment ça marche?

*La première mesure consiste à reporter le début du recouvrement des mensualités jusqu’à quatre mois. du crédit lors de l’acquisition d’une maison, à condition que l’accord ou la signature soit stipulé entre la date d’entrée en vigueur précitée, c’est-à-dire entre novembre et février.

Le but est que de nombreuses personnes rejoignent l’avantage d’acquérir une maison et commencent à payer jusqu’à l’année prochaine.

*La deuxième proposition de soutien se concentre sur les travailleurs qui ont perdu leur emploi, mais ils l’ont déjà récupéré, car il s’agit du score, car il sera respecté lors de l’acquisition de votre maison dans la période établie.

Autrement dit, ces personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie de COVID-19, mais ils en ont déjà un autre, ils pourront traiter leur crédit et le score sera respecté.

L’Infonavit expliqué qu’un travailleur aura la possibilité de payer trois à quatre mois après avoir obtenu son avis de retenue et de le remettre à son employeur dans les derniers jours du mois d’enregistrement du crédit.

Exemple: Si la remise dudit avis de retenue est à la fin de novembre 2020, les mois de décembre, janvier et février de report seront considérés comme payants, le décaissement débutera donc à partir de mars 2021.

L’intéressé doit remettre l’avis à l’employeur. (Photo: Pixabay)

Quel est le processus pour participer?

* La partie intéressée doit commencer par le processus de crédit.

*Téléchargez l’avis de retenue, qui émettra la légende suivante: “En tant que mesure de soutien au travailleur, la remise doit être effectuée à partir du premier jour du quatrième mois après réception de cet avis.”

* Ensuite, vous devez remettre l’avis à l’employeur.

* L’employeur tamponnera l’avis et commencera à retenir le paiement du crédit à partir du premier jour du quatrième mois après la réception.

* Par la suite, ce sera le notaire qui recevra les documents du travailleur tamponnés et signera les actes.

* La signature sera appliquée de manière intermédiaire avec le représentant légal d’Infonavit.

* Le travailleur peut télécharger l’avis de suspension des remises sur Mon compte Infonavit 11 jours après la signature.

L’institut a précisé que dans le cas où l’employeur effectue des retenues à la source, aucun remboursement ne sera effectué et sera appliqué comme paiement anticipé au capital. L’employeur est obligé d’envoyer les cotisations de l’employeur et celles-ci seront également appliquées au capital.

Les personnes qui ont perdu leur emploi seront respectées dans leur score. (Photo: Pixabay)

L’intéressé doit se pré-qualifier en Mon compte Infonavit acquérir un crédit parmi les suivants:

* Crédit individuel. Les conditions d’un prêt personnel sont les suivantes: être bénéficiaire, c’est-à-dire lorsque votre employeur vous inscrit à l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS); avoir une relation de travail formelle et obtenir la note requise (116 points)

* Conjoints – Il s’agit d’un programme avec lequel vous pouvez augmenter votre pouvoir d’achat avec la participation de votre conjoint, s’il est bénéficiaire de la Fovissste.

* Rejoignons le crédit.- Dans ce cas, amis, partenaires, parents, enfants, frères et sœurs, entre autres, peuvent collecter leur crédit auprès de l’Institut du Fonds national du logement des travailleurs (Infonavit) et acheter une maison.

Si vous voulez être au courant des choses les plus importantes, inscrivez-vous ici et nous vous enverrons les nouvelles instantanément.

Avec les crédits Unamos, les participants pourront acheter une maison neuve ou d’occasion, en plus de choisir une maison de valeur plus élevée et proche des centres de travail.

Pour accéder à ce système, chacun des emprunteurs sera évalué individuellement, comme un prêt traditionnel, par conséquent, les deux doivent se conformer aux dispositions.

Après avoir choisi l’une des options de participation et effectué la pré-qualification pour démarrer le processus, l’intéressé doit prendre rendez-vous.

Pour sélectionner le jour de la réunion, vous pouvez entrer le lien suivant: https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/.

Dans les initiatives de soutien d’Infonavit, qui commenceront pendant la semaine Good End, il ne s’appliquera pas aux crédits Mejoravit, ConstruYO, second crédit et Comprehensive Line III.

PLUS SUR LE SUJET

Infonavit: quelles sont les conditions pour accéder aux ressources de l’un des trois comptes d’épargne

Good End 2020: quand commence-t-il et pourquoi durera-t-il plus de 10 jours

Good End 2020: quels sont les conseils pour éviter la fraude lors des achats en ligne