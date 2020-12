Le salaire minimum augmentera. (Photo: Pixabay)

Après l’annonce de l’augmentation du salaire minimum à partir de l’année prochaine, qui selon le Conasami c’est une augmentation de salaire de 15% au total, nous annoncerons ici si les modifications auront une incidence sur le paiement de votre crédit de l’Institut du Fonds national du logement des travailleurs (Infonavit).

Et c’est qu’après l’approbation à la majorité des voix, la Commission nationale des salaires minima (Conasami) a annoncé que l’augmentation du salaire sera la suivante:

* A partir de 123,22 pesos qui est le salaire minimum actuel, il ira à 141,70 pesos par jour.

* Dans la zone frontalière, il passe de 185,56 à 213,39 pesos par jour.

Chaque année, des centaines de clients ont été confrontés à l’augmentation de leur financement du logement ainsi qu’à l’augmentation de leur salaire, puisque celle-ci était gérée selon le système de Temps minimum du salaire (VSM), ce qui signifiait le paiement de x fois sur la base du salaire établi.

Parce qu’il y a quelques années Infonavit a accordé son financement dans VSM, il a été décidé de créer et d’utiliser l’Unité de Mesure et de Mise à Jour (UMA), qui est régie par l’inflation et non par le salaire.

En ce sens, les citoyens n’auront pas à payer plus pour le paiement de leur crédit à partir de l’année suivante.

Ceux qui ont encore le crédit en VSM doivent convertir en pesos, pour éviter une augmentation annuelle de paiement grâce au programme de responsabilité partagée.

La principale condition pour qu’un utilisateur puisse passer du VSM au pesos est que le solde de sa dette doit être au moins 1,3 fois supérieur au financement initialement contracté.

Comment changer votre crédit en VSM en pesos?

* La première étape consiste à vous inscrire dans Mon compte Infonavit au lien suivant: https://micuenta.infonavit.org.mx/.

* Dans le menu sur le côté gauche, entrez dans l’onglet Mon crédit et sélectionnez Responsabilité partagée.

* Acceptez les nouvelles conditions de l’hypothèque, si vous répondez aux critères d’admissibilité du programme.

L’utilisateur pourra consulter les nouvelles conditions de crédit en pesos, le nombre de mois restant à payer, ainsi que le montant exact de la mensualité lors du passage en pesos; la table de crédit en pesos et le taux d’intérêt fixe pendant sa durée de vie.

Infonavit a signalé que grâce au programme de responsabilité partagée, 73679 crédits qui étaient dans VSM ont été convertis au cours de cette année.

Exigences relatives aux avantages

* Le solde de votre dette doit être au moins 1,3 fois plus élevé que le prêt initialement contracté.

* L’âge du financement doit être de 13 ans ou plus.

* L’accès au programme n’est pas limité par le revenu mensuel ou l’âge des emprunteurs.

Selon Infonavit, avec Responsabilité partagée, plus de 186 791 emprunteurs en ont bénéficié, avec des réductions sur le solde cumulé de plus de 48 000 millions de pesos.

Au début de cette année, l’institut a souligné que son objectif était de profiter tout au long de l’année à près de 100 000 emprunteurs, dont 93% gagnent moins de quatre salaires minima journaliers, soit 14 876 pesos par mois.

Ce qui précède représente une augmentation de l’universalité de l’application au programme par rapport à 2019, année au cours de laquelle le solde de la dette devait être 1,5 fois plus élevé que le prêt initialement contracté; le crédit, âgé de 15 ans ou plus; et l’emprunteur, âgé de plus de 40 ans, avec un revenu inférieur à quatre fois le salaire minimum.

