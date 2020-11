25/11/2020 igo Onieva, ce matin quitter votre domicile EUROPA ESPA A SOCIEDAD

MADRID, 25 ANS (CHANCE)

Il y a quelques jours à peine, la plupart d’entre nous ne savions pas tout sur qui était Íñigo Onieva. Maintenant, et après avoir découvert sa fréquentation avec l’une des femmes les plus célèbres de notre pays, Tamara Falcó, nous connaissons chaque fois plus de détails sur le nouveau «gendre» d’Isabel Preysler. Très séduisant madrilène de 31 ans et ingénieur, ce designer automobile est aussi le frère de l’actrice Alejandra Onieva, qui pour être plus exact est la petite amie de l’acteur de “Gossip Girl” Sebastian Stan.

D’après ce que nous avons vu à travers son compte Instagram, où il est le plus actif, il est passionné par les voyages, la nourriture, les animaux et, bien sûr, ses amis et sa famille, dont il est montré fier dans de nombreuses publications. Cependant, malgré cette soudaine montée en puissance qui a fait de lui l’un des hommes les plus recherchés ces derniers jours, nous n’avions toujours pas entendu la voix d’Íñigo Onieva. Jusqu’à maintenant.

Et est-ce que, très discret et essayant de rester en retrait à tout moment, le séduisant jeune homme est silencieux sur sa relation, plus que confirmée, avec Tamara Falcó. Très timide et visiblement mal à l’aise en raison de l’attente médiatique, Íñigo préfère ne pas révéler ce qui l’a fait tomber amoureux de la nouvelle Marquesa de Griñón ou ce qu’il pense d’Isabel Preysler, qu’il connaît déjà. Bien sûr, l’ingénieur montre son éducation en se souciant de la presse avant de démarrer sa moto et en fuyant les interrogations sur sa romance médiatique et évite ainsi d’avoir à regretter un débordement involontaire: «Attention derrière». Ce sont les premiers mots – et uniques pour le moment – de l’homme qui a fait battre à nouveau le cœur de Tamara, plus fort que jamais.