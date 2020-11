Manille, 12 novembre 2020 (.) – De nombreux quartiers de Manille ont été inondés par le typhon Vamco, le troisième à avoir frappé les Philippines en quelques semaines et causé au moins deux morts dans d’autres parties de l’archipel. nuit à l’est de l’île de Luçon, accompagnée de vents de 155 km / h. Le typhon a quitté l’archipel à l’ouest jeudi, en direction de la mer de Chine méridionale. Au moins deux personnes sont mortes et quatre autres sont portées disparues dans la province de Camarines Norte, dans la région de Bicol (nord), a indiqué la Défense. Civil. Huit blessés ont été signalés à ce jour. Cette région de Bicol, durement touchée par Vamco, doit encore se remettre des typhons Molave ​​et Goni, qui ont laissé des milliers de personnes sans abri et causé de graves inondations ces dernières semaines. Les autorités ont mis en garde contre le risque de glissements de terrain et de fortes vagues sur toute la côte. Avec une population de 12 millions d’habitants, la capitale Manille a vu bon nombre de ses quartiers complètement paralysés par des pluies torrentielles. La situation était également compliquée dans plusieurs provinces voisines. “De nombreuses zones sont inondées. Il y a beaucoup de demandes d’aide” dans la province, a déclaré Rouel Santos, 53 ans, un responsable des services d’urgence à la retraite dans la province de Rizal, près de Manille. Santos a expliqué que les inondations lui ont rappelé le typhon Ketsana en 2009, connu aux Philippines sous le nom de tempête tropicale Ondoy, qui a causé des centaines de morts. Un haut responsable de la protection civile a déclaré que les précipitations causées par Vamco “étaient proches du volume”. à Ondoy, et a estimé que les inondations pourraient s’aggraver car les voies navigables sont déjà pleines.À Marikina City, l’un des quartiers les plus touchés de la capitale, des membres de la Croix-Rouge philippine ont utilisé des bateaux pour secourir les gens piégés dans leurs maisons. Dans certaines rues, l’eau était à la taille. “Ce que nous vivons est d’une ampleur comparable à Ondoy”, a déclaré le maire de Marikina City, Marcelino Teodoro, à CNN Philippines. “De nombreuses personnes sont actuellement bloquées sur leurs toits. ou au deuxième étage », dit-il. – “Sous contrôle” – Les demandes d’aide “affluaient”, a déclaré Casiano Monilla, directeur adjoint des opérations de protection civile. Selon le responsable, de nombreuses personnes n’ont pas tenu compte des avertissements d’évacuation avant l’arrivée du typhon. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit comme ça », a déclaré Rosalinda Opsima, qui a quitté sa maison avec son mari avant la soudaine montée des eaux. Quelque 180 000 personnes se sont réfugiées dans des centres d’évacuation, selon la Protection civile, tels que des écoles et des gymnases. Les services météorologiques ont averti que la côte, y compris Manille, pourrait être ravagée par des ondes de tempête particulièrement dangereuses et avec suffisamment de force pour inonder les basses terres. Le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré dans un communiqué que le gouvernement avait << la situation sous contrôle >> et a promis une compensation financière, des biens matériels, des abris et des conseils psychologiques pour les victimes. Les Philippins sont touchés chaque année par 20 tempêtes tropicales et typhons en moyenne. En 2013, le typhon Haiyan a fait plus de 7 300 morts, principalement dans le centre de la ville de Tacloban, qui a été submergé sous des vagues géantes. mff-cgm-rbl-amj / leg / jvb / bl ————————— ———————————-