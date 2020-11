Un membre du personnel médical soigne un patient dans l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Nossa Senhora da Conceicao, lors de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Porto Alegre, Brésil, le 19 novembre 2020 Photo prise le 19 novembre 2020. REUTERS / Diego Vara

Le Brésil a dépassé hier la barre dramatique de six millions de cas confirmés de covid-19 et 168.613 morts, et les craintes d’une seconde vague inquiètent le géant sud-américain.

Consultée par l’ANSA, Natalia Paternak, docteur en microbiologie de l’Université de São Paulo, a affirmé que la situation de la pandémie au Brésil «s’est beaucoup aggravée». Il a tenu que Il est possible que la deuxième vague débarque dans le pays dans les semaines à venir, coïncidant avec les grandes foules de Noël et du Nouvel An.

“Notre deuxième vague sera plus proche de celle des États-Unis que de celle de l’Europe, car l’Europe a réussi à contrôler la transmission de la première et la deuxième est venue avec les voyages d’été et les gens ont apporté de nouvelles tensions”A déclaré Paternak.

En revanche, aux États-Unis et au Brésil, «il n’y avait pas de véritable contrôle» de la pandémie dans la première vague, ce qui autorise à prévoir que le second peut être plus «agressif» et «chevaucher» le premier.

Une vue aérienne des croix projetant des ombres au cimetière Parque Taruma à Manaus, Brésil, le 15 juin 2020. Photo prise avec un drone.

L’augmentation des décès quotidiens moyens dus aux coronavirus au Brésil a atteint les niveaux de mai, allumant une lumière jaune entre les autorités et les chercheurs, pour certains dont la deuxième vague a déjà atteint le pays.

«Toute manifestation de déni du risque d’une nouvelle expansion de la maladie sur le territoire national peut conduire à un scénario de tragédie épidémiologique de proportions pires que celles vécues lors de la première expansion des cas», ont averti les secrétariats régionaux de la santé des 27 États brésiliens.

L’alerte a été faite dans une lettre que le Conseil national des secrétaires de la santé (Conass), qui regroupe les autorités sanitaires de tous les Etats, a adressé ce jeudi au ministère de la Santé et dans lequel elles sollicitent une réunion pour discuter des mesures nécessaires pour faire face à une deuxième vague de pandémie.

Les gouvernements régionaux du pays ont mis en garde la veille contre une possible “tragédie épidémiologique” de grandes proportions si l’exécutif refuse de reconnaître que le pays connaît une deuxième vague d’épidémie de COVID-19 et s’abstient d’adopter les mesures nécessaires pour y faire face .

Cependant, le ministère de la Santé a exclu que le Brésil traverse une deuxième vague de la maladie et allègue que les chiffres sont insuffisants pour un tel diagnostic, malgré la forte augmentation des décès, infections et hospitalisations dus à la covid-19 dans le derniers jours.

Les gens se promènent dans le marché de rue de Saara, au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Rio de Janeiro, Brésil, le 19 novembre 2020. Photo prise le 19 novembre 2020. REUTERS / Pilar Olivares

Le gouvernement dirigé par le président Jair Bolsonaro est l’un des plus sceptiques au monde quant à la gravité de la pandémie et a critiqué les mesures de distanciation sociale imposées par les administrations régionales et municipales pour lutter contre le coronavirus.

Le chef de l’Etat allègue que de telles mesures n’arrêteront pas le pathogène mais qu’elles peuvent générer une faillite généralisée des entreprises et des licenciements massifs de salariés, et que la faim peut causer plus de décès que la maladie elle-même.

Record du monde

La nouvelle pandémie de coronavirus accumule plus de 57,5 ​​millions de cas dans le monde après avoir ajouté au cours des dernières 24 heures, plus de 665 000 infections, qui marque, pour la deuxième journée consécutive, un nouveau record dans le décompte quotidien des personnes touchées, selon le bilan global de l’Université Johns Hopkins mis à jour ce samedi.

Plus précisément, à travers le monde, 665 668 nouveaux cas ont été enregistrés le dernier jour – bien au-dessus des 650 000 de vendredi, un record précédent – alors que le nombre de morts dans le monde est de 1 372 274. Plus de 36,8 millions de personnes ont réussi à vaincre la maladie dans le monde.

Les États-Unis ont enregistré ces derniers jours les pires données de cas de toute la pandémie et ce samedi n’a pas été l’exception en enregistrant un nouveau record quotidien d’infections avec plus de 195000 positifs, avec lequel porte le nombre total d’infections à 11,9 millions. Les décès dus au COVID-19 sur le sol américain s’élèvent à 254 424 personnes.

