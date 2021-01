Leopoldo Jacinto Luque est basé à Mendoza (Marcelo Ruiz)

Le monde du football suit avec inquiétude l’état de santé des Leopoldo Jacinto Luque, un joueur clé de l’équipe argentine championne de la Coupe du monde 1978. L’ancien attaquant de 71 ans Il a été admis en soins intensifs à la clinique Cuyo, à Mendoza, après avoir compliqué l’image de coronavirus qui a été diagnostiquée fin 2020.

L’ancien River, Unión de Santa Fe et Rosario Central, qui a pris sa retraite en 1986 du Deportivo Maipú, Mendoza, a commencé à ressentir des symptômes liés au COVID-19 à Noël et ils ont confirmé qu’il avait contracté la maladie quatre jours plus tard. Le résultat positif de l’écouvillon l’a conduit à prendre des précautions extrêmes car il est un patient à risque, en raison de une obstruction pulmonaire.

«Je vais bien, contrôlé avec des médicaments, mais je ne présente aucun symptôme. Je vais devoir passer dix jours dans ma maison isolée et ce qui me dérange le plus c’est que je ne pourrai pas nager dans la piscine que j’ai dans le patio “il a plaisanté en entendant la nouvelle. Cependant, dans les dernières heures, selon le journal Los Andes, il a commencé à souffrir d’une très faible saturation en oxygène, pour laquelle il a été hospitalisé.

L’ancien attaquant avait assuré que depuis le déclenchement de la pandémie, il n’avait quitté son domicile que «quelques fois» pour rencontrer des footballeurs. «Mais bon, c’était mon tour», se résigna-t-il.

Luque, avec la veste de l’équipe nationale, qu’il a menée à la gloire

Luque était le deuxième buteur de l’Albiceleste au premier titre mondial de l’équipe sélectionnée (4 buts, derrière Mario Alberto Kempes). Après avoir culminé sa carrière en tant qu’attaquant, il a été entraîneur entre 1986 et 2013, avec des passes par Unión, Central Córdoba à Santiago del Estero, Belgrano de Córdoba et quatre équipes de Mendoza: Deportivo Maipú, Gimnasia, Independiente Rivadavia et Argentino. Il a maintenu un lien avec le millionnaire, basé sur sa relation étroite avec Rodolfo D’Onofrio: il était recruteur de jeunes talents dans la région de Mendoza, San Luis et San Juan et il a coordonné la petite école du camping de l’école Don Bosco et a recommandé des promesses jusqu’à ce que la pandémie réduise l’activité.

“Il faut continuer à prendre soin de nous, car le bug est toujours là, il n’est pas parti”, avait été son message après avoir appris qu’il avait un coronavirus. Une semaine après le diagnostic, il a du mal à rétablir sa santé.

JE CONTINUE DE LIRE:

Entre les prélèvements et les contrôles antidopage, River a donné la liste des concentrés pour le duel avec Palmeiras

River a décidé dans quel stade il accueillera Independiente dans le match qui pourrait définir son passage pour la finale de la Coupe Maradona