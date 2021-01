Mark Wright dans ses deux facettes

Ce dimanche, Leeds United a été éliminée au troisième tour de la FA Cup par une équipe de League Two, la quatrième division anglaise, la Crawley Town, qui a gagné à domicile au Broadfield Stadium, 3-0. L’équipe de Marcelo Bielsa Il a impressionné à ses débuts en Premier League, après une absence de 16 ans, par son engagement dans le football offensif, mais a été humilié lors du match à élimination directe.

Le modeste club local a donné à son public une joie et aussi le luxe de faire les débuts de l’un de ses joueurs les plus célèbres. Lorsque le temps supplémentaire restait à jouer et que le score était condamné, l’entraîneur a envoyé Mark Wright sur le terrain. L’animateur de télévision anglais populaire a ainsi pu jouer quelques instants après des années sans marcher sur un terrain.

C’est que cette célébrité dont le niveau de renommée lui a permis de participer à plusieurs émissions de téléréalité jouées dans les divisions inférieures de la Arsenal et de Tottenham Hotspur, mais il n’a jamais pu accéder à la première équipe, donc après quelques affectations dans l’équipe de promotion où il ne pouvait pas s’adapter, sa facette télévision a commencé à exploiter.

Maintenant, à 33 ans, Wright, qui a accueilli la version britannique de The Bachelor, a réussi à convaincre Crawley Town de l’ajouter à leur liste, dans un effort pour revenir à l’activité qui peut être vue dans sa propre mini-série de la BBC Mark Wright: The Last Chance. Ce dimanche, nul autre que contre Leeds, il est entré en finale pour au moins toucher le ballon plusieurs fois, même si cela n’a pas influencé le triomphe historique de l’équipe.

Son travail télévisuel le plus notable comprend sa coanimation de l’émission de rencontres Take Me Out, sa participation à l’émission de danse Strictly Come Dancing et son finaliste dans l’émission de télé-réalité I’m a Celebrity … Get me out of here!. De plus, il faisait partie de la distribution originale de The Only Way es Essex.

Pour sa part, Marcelo Bielsa Il a été blessé après la défaite humiliante 3-0: “Cela génère beaucoup de tristesse et de déception”, a admis l’Argentin, ajoutant: “Nous n’avons pas pu les déséquilibrer lorsque nous avons attaqué. Nous avons eu le ballon pendant une longue période, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose avec. “

«En première mi-temps, nous avons mieux joué que l’adversaire et le match s’est joué comme nous le voulions, même si nous n’avons pas créé beaucoup de danger. ET dans la seconde mi-temps, ils ont joué car les rivaux voulaient jouer et ont créé un danger pour mériter les buts qu’ils ont marqués»A déclaré El Loco.