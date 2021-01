Le sénateur américain Bernie Sanders est socialement séparé alors qu’il assiste à l’investiture présidentielle de Joe Biden sur le front occidental du Capitole des États-Unis à Washington. Caroline Brehman / Piscine via REUTERS

Le sénateur Bernie Sanders du Vermont est un fervent défenseur des salaires équitables et un ancien candidat à la présidence qui a perdu l’investiture démocrate au profit de l’actuel président Joe Biden.. Et grâce à ses choix vestimentaires pratiques, il est également maintenant au centre d’un barrage apparemment sans fin de photos modifiées qui ont dominé certains coins d’Internet dans les heures qui ont suivi l’inauguration socialement séparée de Biden mercredi.

Sanders, Churchill, Roosevelt et Staline à la conférence de Yalta, 1945.

Au milieu des costumes sombres et des manteaux brillants qui parsemaient les marches du Capitole, Sanders a été photographié assis dans un masque, les jambes croisées et enveloppé dans un manteau et des gants volumineux contre le temps glacial de Washington, D.C. Peu de temps après, l’image , prise par le photographe Brendan Smialowski pour ., a commencé à circuler sur les réseaux sociaux intégrés dans un large éventail de photographies et de scènes de films et d’œuvres d’art.

Forrest Gump et Bernie Sanders.

Un jour où tout tournait autour de Biden, il était quelque peu approprié que Sanders, dont le plus grand soutien politique dans la course à la présidentielle provienne de jeunes électeurs, soit néanmoins le protagoniste du plus grand mème de la journée en ne faisant rien d’autre. s’asseoir et croiser les bras. Aux élections primaires, Sanders a bénéficié d’un nombre beaucoup plus important d’abonnés en ligne que Biden, en particulier parmi ceux qui communiquent souvent via des mèmes..

Bernie Sanders entre Jeffrey “The Dude” Lebowski (Jeff Bridges) et Walter Sobchak (John Goodman), personnages du film The Big Lebowski.

Bien que d’autres mèmes mettant en vedette Sanders aient souvent été utilisés pour dire quelque chose – il portait ce qui semble être le même manteau dans une vidéo de collecte de fonds de 2019 dans laquelle il “demande à nouveau votre soutien financier”, une ligne qui a été réutilisé d’une longue série de façons – il n’y avait pas une signification aussi profonde dans le mème le plus récent. Au lieu d’utiliser son image pour présenter une idée, il a simplement été placé dans de nouveaux contextes, avec sa pose, sa tenue et son expression comme une blague.

Bernie Sanders dans le film mexicain Je ne suis plus là.

Bien que le jour appartienne à Biden, le mème a servi de spectacle amusant, un peu de plaisir et de frivolité après quatre ans au cours desquels la politique présidentielle a apporté aux partisans de Sanders peu de raisons d’être de bonne humeur.

Bernie Sanders contre Marina Abramović.

Ce n’était pas le seul mème inspiré du jour de l’inauguration: d’autres ont évoqué la tenue de l’ancienne première dame Michelle Obama et Lady Gaga, qui a chanté l’hymne national habillé pas sans rappeler un personnage de Les jeux de la faim. Mais même avec Janet Yellen, la candidate de Biden au poste de secrétaire au Trésor, tout aussi chaleureuse que le sénateur, c’était Sanders, le nouveau président de la commission du budget du Sénat, qui semblait être le favori.

Bernie Sanders dans Le Seigneur des anneaux.

Les premiers articles sur lui ont commencé par de simples critiques de sa tenue pratique et relativement peu glamour. Certains ont vu leurs oncles et leurs parents choisir de mettre la chaleur au-dessus du style.

Bernie Sanders et Jennifer Lopez.

Puis vinrent les mèmes, dans lesquels les utilisateurs des médias sociaux ont pris l’image originale de Sanders et ont trouvé de nouveaux scénarios pour lui et son manteau. Ils l’ont inséré dans l’histoire. Il l’a assis dans le bowling avec le mec. Il s’est baigné au soleil sur une plage d’État fermée du New Jersey avec l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie.

Bernie Sanders sur la lune.

D’autres ont pris l’image de Sanders au cinéma, le montrant sur le pont du navire Enterprise dans Star Trek et en tant que membre des Avengers.

Bernie Sanders et The Avengers.

Le National Bobblehead Hall of Fame a profité de la vente de sa propre version de la pose. Nick Sawhney, un ingénieur logiciel de New York, a créé un outil qui permet à Sanders d’être inséré à n’importe quelle adresse sur Google Maps Street View.

Bernie Sanders dans une peinture d’Edward Hopper.

Certains messages étaient politiques. D’autres «peut-être blasphématoires».

Bernie Sanders dans l’assaut du Capitole.

L’avatar du sénateur avait l’air occupé. Il a visité un musée et s’est assis sur le trône de fer de Game of Thrones. Il est tombé dans un match de curling et s’est faufilé dans une peinture de Léonard de Vinci.

Bernie Sanders dans Game of Thrones.

Il a fait une apparition dans Mario Kart, une conférence de presse au Mexique et un voyage à la surface de la lune. Il a fait le tour de New York.

Bernie Sanders Mario Kart.

BuzzFeed News a rapporté que Sanders avait obtenu ses gants de Jen Ellis, une enseignante de deuxième année à Essex Junction, Vermont. Elle a dit qu’elle lui avait envoyé une paire après avoir perdu la nomination présidentielle démocrate en 2016.

Bernie Sanders dans un film du Studio Ghibli.

Ellis a tweeté que les gants étaient fabriqués à partir de laine réutilisée et doublés de polaire.

Bernie Sanders lors de la dernière Cène.

Dans une interview avec CBS, Sanders a ri de l’attention.

Bernie Sanders et le casting d’amis.

«Au Vermont, on s’habille, on sait quelque chose sur le froid», a-t-il dit à Gayle King. «Et nous ne sommes pas tellement préoccupés par la bonne mode. Nous voulons juste rester au chaud. Et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui ».

Bernie Sanders dans Pulp Fiction.

«Mission accomplie», a déclaré King.

Yonette Joseph a contribué au reportage.

Yonette Joseph a contribué au reportage.

Daniel Victor est un journaliste basé à Londres qui couvre une grande variété d’histoires en mettant l’accent sur les dernières nouvelles. En 2012, il quitte ProPublica et rejoint le Times. @bydanielvictor

c. 2021 The New York Times Company