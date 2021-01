Des représentants du secteur agricole ont présenté leurs perspectives pour l’année qui a commencé

2021 n’est pas vue comme une année simple pour le terrain, pas plus que 2020. Le secteur a plusieurs fronts ouverts qui suggèrent une autre année sinueuse, pleine de complications et sans règles claires et avec un grand point d’interrogation sur lequel ce sera le résultat dans les douze mois à venir.

Il y a quatre aspects centraux à connaître pour comprendre désormais les préoccupations du secteur agricole: le climat, la pandémie, la crise constante de l’économie argentine et l’intervention des marchés agricoles (en principe). Ce combo, composé d’enjeux ingérables et de décisions politiques, met le terrain en alerte et remplit son chemin de doutes.

Bien que le secteur ait déjà pris pour acquis que dans les mois à venir, le temps sec ou la pluie en dessous de la moyenne se poursuivrait et que la pandémie avait encore beaucoup de temps pour se terminer, ainsi que la crise économique argentine, le gouvernement a ajouté un autre facteur aux inquiétudes des producteurs: l’intervention du marché du maïs, une mesure qui a surpris l’ensemble du secteur primaire, a soulevé des fantômes et a donné à 2020 une fermeture qui a encore assombri les perspectives.

Le gouvernement Alberto Fernández a décidé de reprendre des politiques issues de la période la plus dure du Kirchnerisme, lorsque les administrations de Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner sont intervenues sur un bon nombre de marchés agricoles, parmi lesquels ceux du maïs, du blé et du bœuf, avec des conséquences qui subsistent encore. ils ressentent et sèment la méfiance chez les producteurs. Si le président avait promis que ces mesures étaient du passé, son retour à la veille de 2021 a dynamisé la relation déjà compliquée entre l’exécutif et le terrain.

Critique des dirigeants du domaine au gouvernement d’Alberto Fernández pour la fermeture des exportations de maïs

Comme il a déjà été indiqué, ces politiques visant à “défendre la table argentine” ont eu de graves conséquences: une baisse marquée de la production céréalière, la liquidation de 10 millions de têtes de bétail et une inflation alimentaire qui ne pourrait jamais être maîtrisée. Des mesures qui, de toute évidence, ont été largement rejetées par le secteur, connaissant les résultats potentiels qu’elles pouvaient et ont effectivement produit. Désormais, le calcul est que la fermeture des exportations de maïs entraînera une perte de 810 millions USD de recettes en devises.

A cet égard, le directeur du Master en agro-industrie de la Faculté d’agronomie de l’Université de Buenos Aires, Senesi senesiIl a assuré que «le gouvernement suit l’ancienne recette qui consiste à garantir des intrants de base ou des matières premières de base à bas prix afin que cela n’ait pas d’impact sur le prix des denrées alimentaires. C’est une recette qui ne fonctionnait plus..

En ce sens, il a expliqué que Lorsque ces politiques ont été appliquées, pendant la période 2007-2014 ¨ l’inflation était de 400% et avec la fermeture des exportations et les prix maximaux, l’inflation de la viande, du lait et des céréales était supérieure à 600%. Apparemment, cela a un effet direct sur le revenu en dollars et la logique du gouvernement va se maintenir en ayant une partie de l’inflation alimentaire contenue en 2021 en disposant des intrants de première transformation les moins chers ».

Pour le coordinateur de projet de la Fondation Producir Conservando, Gustavo OliverioCette mesure n’est pas nouvelle dans ce gouvernement. Rappelons qu’une entreprise (Vicentin) voulait déjà intervenir et a annoncé son expropriation. Cela revient. Vous devez vous rappeler ce qui s’est passé avec Moreno et quels ont été les résultats. Nous avons manqué de blé et avons dû payer des sommes exorbitantes ».

«Nous manquons également de bétail. Ici on répète l’histoire, on remonte 4 ans en arrière en pensant que maintenant la magie vient et surmonte les problèmes. C’est plus la même chose, c’est un assaisonnement de plus qui limite la vision à long terme pour que la vision à court terme continue d’être vue, en répétant les mêmes erreurs d’il y a 20 ans ̈, a-t-il conclu.

Le président de l’Association argentine du maïs et du sorgho (Maizar), Alberto Morelli, ont indiqué que cette intervention soudaine sur le marché pourrait avoir des répercussions, comme cela s’est produit il y a des années, en une réduction de la superficie implantée avec les céréales. «C’est une mesure malavisée qui n’aura pas de bons résultats. Nous ne savons pas ce qui se passera l’année prochaine, mais des mesures de ce type avaient tendance à réduire la superficie de maïs, qui est un danger latent. C’est une mesure dont on ne comprend pas pourquoi elle est prise. C’est hors du temps et de l’espace ».

Climat

Avant que le gouvernement d’Alberto Fernández ne décide d’intervenir sur le marché du maïs, le climat était le principal obstacle à surmonter en 2021. À la grave sécheresse qui a commencé en mars de l’année dernière, elle s’est étendue dans certaines régions jusqu’en octobre et a frappé complètement le blé, avec des pertes évaluées à ce jour à 3 millions de tonnes par rapport à la campagne précédente, a été ajouté le début de un an ¨Niña¨, ce qui prédit des pluies plus faibles que la moyenne historique. Bien que le phénomène climatique atteigne son apogée, il devrait se propager dans les mois à venir et laisse entrevoir une saison épaisse et dure.

Pour le Directeur Recherche et Développement de CREA, Frédéric Bert, ¨2021 va être marqué par la façon dont la météo continue à partir de maintenant. Dans de nombreuses régions, la sécheresse a durement frappé et dans d’autres, elle a des effets considérables sur l’agriculture, l’élevage et les produits laitiers.. C’est un facteur incertain aujourd’hui qui peut faire bouger le cours de 2021¨.

La sécheresse a eu un plein impact sur cette saison de blé

En ce sens, il a exprimé qu’en raison du manque d’eau la saison épaisse 2020/21 ¨ un niveau d’impact a déjà (les cultures), mais combien nous ne savons toujours pas. Ce qui va se passer est une grande inconnue. Cette année c’est Girl, l’effet se produit principalement en octobre, novembre et décembre. On a tendance à penser qu’il peut y avoir un certain niveau d’eau depuis janvier, mais le tout avec une grande incertitude ».

De son côté, le PDG de Rizobacter, Ricardo Yapur, je considère que «S’il fait encore sec, la question de la production sera compliquée pour l’année prochaine. Non seulement à cause des faibles rendements, mais aussi à cause de la diminution de la superficie ensemencée comme on le voit en blé. Je pense que cela se produira également dans le maïs et peut-être le soya. C’est pourquoi je vois une année complexe et même si le producteur a bien fait économiquement et que les entreprises et les banques ont aidé, s’il n’a pas une bonne récolte, malgré les bons prix internationaux qui existent, l’année peut être compliquée. Cette saison est déjà en train de se terminer et ce qui se passera avec les pluies dans les deux prochains mois est essentiel pour atteindre de bons rendements ».

Pandémie et crise économique

Le secteur agricole a deux certitudes: la poursuite de la pandémie, malgré le fait que la vaccination a déjà commencé dans diverses parties de la planète, et la crise économique constante en Argentine. Les spécialistes savent que ces deux aspects ne pourront pas être résolus à court terme, alors que les effets qu’ils peuvent apporter à la fois aux marchés et à la macroéconomie argentine compliquée sont inconnus. Comme on le sait déjà, la pandémie a aggravé tous les problèmes économiques et sociaux argentins et sa persistance dans le temps présage l’impossibilité d’une amélioration des indices très graves du pays.

Pour le président de la Société rurale de Santa Fe et secrétaire de la Confédération des associations rurales de Santa Fe (CARSFE), Ignacio Mántaras, catalogue la nouvelle année aussi difficile que 2020. «Les effets de la pandémie persistent et en Argentine, nous veillons à ce qu’ils s’intensifient. La photo de la fin de 2020 est celle des navires en attente de chargement de céréales et qu’ils n’ont pas pu le faire en raison d’un conflit salarial qui a causé des dommages à toute la chaîne et dans un monde qui a besoin de nourriture. Quelle est une opportunité pour le pays en 2021, en entrecasa on le complique. C’est une photo du pays ces dernières années ».

Des navires en attente de chargement de marchandises dans les ports de Gran Rosario, lors de la manifestation des producteurs de pétrole et des récepteurs de céréales (.)

Oliverio n’est pas seulement préoccupé par la pandémie, mais aussi par l’absence de plan gouvernemental pour ce qui s’en vient. la chose la plus importante est que 2021 a un grand point d’interrogation sur ce qui va se passer dans le monde, d’abord à cause de la pandémie et comment elle sera résolue. Je pense que ce sera une année très compliquée parce que je ne vois pas qu’il y ait des définitions de quel pays nous voulons, comment nous allons y parvenir, comment nous allons travailler, qui sont ceux qui doivent mettre leurs épaules et qui doivent accompagner. Si la politique continue de regarder une autre chaîne, il est très difficile que les choses fonctionnent. Le pays n’a pas de direction ».

Enfin, Bert a déclaré que «un drame qui marquera l’année est la crise du pays, bien plus si nous tombons dans un deuxième pic de coronavirus et que l’économie doit être refermée. Bien que l’agriculture soit essentielle, elle n’est pas à l’abri de l’impact qu’une économie qui est mauvaise et qui peut être pire peut avoir.

