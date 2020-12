TOKYO (AP) – La disponibilité croissante des vaccins contre les coronavirus est une “lueur d’espoir” pour les Jeux Olympiques au milieu de l’année prochaine, a déclaré lundi le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, alors que le Japon se débat avec une épidémie de contagions.

En tant que ville hôte, Tokyo fera “tout ce qu’il faut” pour organiser avec succès les Jeux olympiques, qui ont été reportés d’un an, jusqu’en juillet 2021 en raison de la pandémie, a déclaré Koike dans une interview à l’Associated Press.

«Quelques vaccins sont déjà distribués et sont actuellement utilisés. C’est une lueur d’espoir », a-t-il déclaré, évoquant le début des vaccinations la semaine dernière en Grande-Bretagne et en Russie et leur distribution aux États-Unis à partir de cette semaine.

“J’espère que cela deviendra également une lueur d’espoir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques”, a ajouté Koike.

Le gouvernement japonais a indiqué qu’il disposera de suffisamment de vaccins pour l’appliquer à tous ses habitants d’ici juin prochain.

Même sans confinement obligatoire, le Japon a mieux survécu aux premiers stades de la pandémie que les États-Unis et la plupart des pays d’Europe. Il a décrété un verrouillage non obligatoire du domicile et des fermetures d’entreprises non essentielles en avril et en mai. Bien que n’étant pas obligatoire, il a réussi à réduire le taux d’infections.

Lors d’une deuxième épidémie au milieu de l’année, le gouvernement de Tokyo a demandé aux entreprises de fermer plus tôt et a exhorté la population à porter des masques et à suivre d’autres mesures préventives de base.

“Le peuple japonais est très coopératif, mais pour l’instant, il se montre satisfait de la situation malgré des demandes similaires répétées”, a souligné Koike. “Je suis inquiète”.

Les infections se sont multipliées tandis que le gouvernement japonais a reporté l’imposition de mesures plus sévères pour éviter de nouveaux dommages à l’économie. Les cas graves de COVID-19 restent en augmentation constante, dépassant la capacité des hôpitaux et affectant les soins médicaux pour d’autres types de patients, selon les experts.

Le Japon a signalé 179 653 infections dans tout le pays, dont 2 585 décès dimanche. Tokyo, où le nombre quotidien de décès dus au COVID-19 a dépassé 600 la semaine dernière, a signalé 305 nouveaux cas lundi.

Koike a fait valoir qu’il est de la responsabilité du gouvernement japonais de protéger la santé et le bien-être des citoyens, mais il existe des différences entre sa position et celle du gouvernement de Tokyo.

“Donc, la seule chose que je puisse faire est de protéger la santé et la vie des habitants de Tokyo”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga a fait pression pour une campagne de voyages à rabais pour soutenir l’industrie du tourisme, ignorant les avertissements des experts selon lesquels les activités économiques et sociales devraient être réduites. Lundi, Suga a finalement annoncé la décision de suspendre la campagne touristique GoTo dans tout le pays du 28 décembre au 11 janvier, pendant la saison des voyages de Noël.

Suga a également annoncé son intention d’indemniser les propriétaires de bars qui coopèrent avec des mesures de fermeture anticipée et offrent des remises spéciales au personnel de santé pour leur travail dans la lutte contre le coronavirus.

Des sondages récents dans les médias montrent que le taux de soutien public au gouvernement de Suga est passé de 70% à près de 50% au cours des trois mois qui ont suivi son entrée en fonction, et bon nombre des personnes interrogées ont émis des doutes sur la façon dont il a fait face à la pandémie.

Mari Yamaguchi est sur Twitter à www.twitter.com/mariyamaguchi