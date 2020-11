Porfirio Muñoz Ledo a critiqué le budget 2021 (Photo: Cuartoscuro)

Porfirio Muñoz Ledo, député du Mouvement national de régénération (Morena), critiqué le budget de dépenses de la Fédération (PEF) 2021 qui a été approuvé par la Chambre des députés dans le palais de San Lázaro.

A travers son compte Twitter, l’ancien candidat à la direction nationale du parti qui a mis Andrés Manuel López Obrador à la présidence a précisé que les législateurs ont épluché une part d’un gâteau insuffisant. Il a également averti que des ressources insuffisantes seraient récessives.

«Budget insuffisant. Discussion longue et soignée sur le budget à la Chambre. Chaque groupe et chaque député, dans le litige pour les tranches d’un gâteau insuffisant. Un maigre budget n’aurait pas dû être accepté mais, comme c’est le cas dans le monde entier, générer un déficit budgétaire raisonnable qui permet à l’économie d’être plus dynamique. Ce budget est intrinsèquement récessif“Il a écrit dans un fil de discussion sur ce réseau social publié ce mercredi soir 11 novembre.

Muñoz Ledo a qualifié le budget 2021 d’insuffisant (Photo: Twitter / @PMunozLedo)

Le programme budgétaire rédigé par l’exécutif fédéral puis voté par les députés fédéraux est caractérisé, contrairement au PEF 2020, pour une plus grande allocation des ressources aux programmes sociaux de l’administration d’Andrés Manuel López Obrador, une réduction des ressources des États et également une réduction des pouvoirs législatif et judiciaire et des organes autonomes.

De cette manière, le secrétaire de la Commission du régime, des règlements et des pratiques parlementaires de la Chambre des députés a payé les critiques émises par la Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex) et Alliance fédéraliste Concernant le paquet économique livré par Arturo Herrera, chef du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) à la Chambre basse le 8 septembre.

En effet, le lundi 14 septembre dernier, Gustavo de Hoyos, président de Coparmex, a signé une lettre au nom de la confédération où il fait référence à certaines critiques du PEF 2021.

Gustavo de Hoyos, président de Coparmex et leader du Sí por México, comme Porfirio Muñoz Ledo, a exprimé sa critique du PEF 2021 (Photo: Cuartoscuro)

“Le paquet économique 2021 envisage une série de modifications agressives du Code fédéral des impôts, de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la loi de l’impôt sur le revenu (ISR) et de la loi fiscale spéciale sur la production de services (IEPS) qui nuisent au secteur productif du pays»Est lu dans la première partie du texte.

À elle seule, l’Alliance fédéraliste a exprimé son mécontentement face à l’approbation du PEF et l’a qualifiée d ‘«infâme».

<< Les membres de l'Alliance fédéraliste expriment notre mécontentement à l'égard des 297 députés, avec leurs noms et prénoms, représentants du peuple mexicain, qui a consommé la nuit et à la hâte l’Infamie du budget 2021 condamnant tous les Mexicains à dépendre de l’aide sociale. De l’Alliance fédéraliste, nous continuons à nous prononcer en faveur de la décentralisation des ressources et des décisions, pour allouer plus de ressources à ce qui est vraiment important pour les Mexicains: la santé, la sécurité, les infrastructures, l’éducation et la culture », les soi-disant 10 gouverneurs rebelles ont signé le demain de ce mercredi 11 novembre.

Les gouverneurs de l’Alliance fédéraliste ont condamné l’approbation du PEF 2021 (Photo: Twitter / @Silvano_A)

Un cas particulier de l’Alliance fédéraliste est celui d’Enrique Alfaro, gouverneur de Jalisco, qui a publié l’image du vote qui a eu lieu au palais de San Lázaro mardi 10 et a ajouté: «Hier, le budget de dépenses de la Fédération 2021 a été voté en général et la première étape a été franchie pour retirer 9200 millions de pesos de Jalisco».

Malgré cela, le chef de l’exécutif fédéral a assuré que le PEF garantira des revenus à ceux qui en ont le moins, car les programmes sociaux sont encouragés dans un contexte difficile pour l’économie locale en raison de l’arrivée du COVID-19 au Mexique.

PLUS SUR CE SUJET

Les Mexicains sont condamnés à “dépendre de l’aide sociale”: l’Alliance fédéraliste a rejeté l’approbation du “Budget Infamy 2021”

“Personne ne manque”: AMLO a assuré que les ressources aux Etats sont livrées conformément à la loi

Coparmex attaque le paquet économique 2021

Les forces dirigées par Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se sont également équipées de gilets balistiques, de casques, d’inhibiteurs de télécommunications, ainsi que de véhicules modifiés pour leur armure artisanale et de type coureur tout-terrain.

Les forces dirigées par Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se sont également équipées de gilets balistiques, de casques, d’inhibiteurs de télécommunications, ainsi que de véhicules modifiés pour leur armure artisanale et de type coureur tout-terrain.

PLUS DE NOUVELLES