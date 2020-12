07/04/2020 Le président colombien, Iván Duque. POLITIQUE ESPAGNE EUROPE MADRID INTERNATIONAL CÉSAR CARRIÓN / PRÉSIDENCE DE COLOMBIE

Un jour, il a fallu au palais de Nariño pour rectifier la nouvelle à propos d’un nouveau programme télévisé du président Iván Duque, dans lequel il serait censé interviewer à différentes personnalités.

Le responsable du démenti était le ministre de l’Information et de la Presse de la présidence, Carlos Cortés, qui, à travers un message envoyé à Blu Radio, a déclaré que l’idée d’un talk-show du président, produit par RTVC, date de 2018 et il a été proposé par le Département des communications.

Cortés a confirmé qu’en effet l’idée du programme «Entretien avec le président» est stipulée comme l’un des points de contrat 375 de 2020 du Département administratif de la Présidence. Cependant, a ajouté le porte-parole du ministère: «de la Présidence ils précisent que ce n’est pas l’intention, Nous ne voulons pas mettre le président en tant que présentateur, ni faire des interviews ».

Le conseiller a accepté que c’était son idée, et a même continué en montrant que Il était également stipulé dans le contrat 177 de 2018, dans lequel il est ajouté que le programme aurait une valeur de 26 682 000 $. “L’erreur était maintenant d’avoir pensé à dupliquer le même contrat de 2018 dans lequel le programme d’entretien était stipulé”, a-t-il précisé.

Cette erreur, semble-t-il, est plus grande qu’on ne le pensait, car le format de la réunion avec d’éminents Colombiens ne serait pas le seul qui aurait été dupliqué et qui ne se produirait pas étant donné les conditions imposées par la pandémie actuelle. Parmi eux, il y a des productions sur des voyages et des événements internationaux auxquels le président était invité. Cependant, le ministère n’a pas précisé quels seraient les autres programmes qui disparaîtraient.

Il vaut la peine de se rappeler que dans le contrat pour 6382 millions de dollars, valide jusqu’au 31 juillet 2022, on parle de générer toutes sortes de contenus destinés à transmettre la gestion du gouvernement et tout ce que la présidence juge pertinent pour l’opinion publique, à travers des capsules informatives, des magazines, des chroniques, des espaces d’opinion.

Cependant, celui qui retient le plus l’attention est précisément le programme d’entretiens qui a donné lieu à ce renversement de la Casa de Nariño. Selon le document, ceci «Cela nécessitera la production de notes d’introduction à chaque sujet, ainsi que des images de soutien pour aider à illustrer la conversation. Ce programme doit avoir une durée de 60 minutes, doit être diffusé par la chaîne institutionnelle et aux heures de grande écoute ».

Compte tenu de cette annulation des programmes, le conseiller a assuré que la valeur du contrat serait beaucoup plus faible. Le problème est que, encore une fois, le fonctionnaire n’a pas précisé le montant de la remise.

Mais les talk-shows et les émissions de voyage du président ne sont pas les seuls à avoir été condamnés à cesser les ondes. Dans son message, Cortés a également confirmé que le magazine actuel de Duque, “Prévention et action” il ne sera diffusé que jusqu’en février de l’année prochaine, lorsque le gouvernement national doit mettre fin à la déclaration d’urgence sanitaire actuellement en vigueur.

La fin du programme présidentiel est une possibilité envisagée depuis plusieurs semaines. En effet, la journaliste Darcy Quinn a assuré fin novembre, dans son émission Caracol Radio, que pour les conseillers de Duque, l’émission “Il a déjà rempli son objectif et au lieu d’ajouter, il soustrait.”

A cela, il faut ajouter le faible taux d’audience que “Prévention et Action” a présenté ces dernières semaines: cinq points en novembre qui pâlissent par rapport aux 17 avec lesquels il a commencé en mars. Concernant cette situation, le président a été catégorique lors d’un forum organisé au début du mois, où il a assuré que «mplus que la recherche de notes et plus que la recherche d’espaces de promotion personnelle, ce que nous avons eu là-bas est un véhicule pour donner aux Colombiens des informations précises, sans équivoque, sur la manière dont les progrès sont réalisés dans la lutte contre la pandémie et dans un processus de relance économique ».

