Ce 19 janvier, l’Institut national de surveillance des aliments et des drogues – Invima, a averti que “A approuvé le début de la phase II de l’essai clinique avec” la molécule covid-19-001-USR “composée d’ivermectine et de dexaméthasone, l’une des étapes fondamentales nécessaires pour déterminer l’efficacité et la sécurité dans le développement des médicaments, avant leur autorisation de mise sur le marché ».

De même, il a communiqué que l’utilisation de ladite molécule “est strictement limitée au domaine clinique et en aucun cas sa publicité, sa commercialisation ou sa distribution n’a été autorisée à d’autres fins”.

Selon les informations de l’institut, l’essai clinique dans lequel cette molécule sera utilisée a été autorisé le 24 décembre 2020 et consiste en la administration du produit covid-19-001-USR, par nébulisation, qui comprend l’association de deux composés (Ecomectin 1% – Ivermectin et Dexamethasone Phosphate 8mg / 2mL) à des patients atteints d’une infection légère et / ou modérée au Sars-CoV-2, cherchant à démontrer l’innocuité et l’efficacité de la réduction de la charge virale chez les patients atteints de la maladie covid-19.

“Il s’agit de l’un des vingt-cinq essais cliniques autorisés par Invima, en cours de développement dans le pays et qu’ils ont l’intention de collecter des informations sur la sécurité et l’efficacité en tant que traitements possibles ou prophylactiques contre le covid-19 », a déclaré le coordinateur du groupe de recherche clinique, Sindy Pahola Pulgarín, via le site Web Invima.

La recherche est dirigée par le Dr Carlos Riveros, et selon Invima a rapporté, “Vous devez compléter les phases II et III avant que toute évaluation puisse être effectuée en vue de l’obtention de l’enregistrement sanitaire qui permet la commercialisation du médicament en Colombie ».

Il a également précisé que, L’essai ne peut être développé qu’au SAS Medical Assistance Research Center – CIMEDICAL SAS, situé dans la ville de Barranquilla et a également souligné que tous les essais cliniques avec des médicaments pour COVID-19 qui ont été autorisés par Invima peuvent être consultés sur le site Web de l’Institut.

«L’Invima réitère que, À ce jour, aucun traitement ou médicament ne s’est avéré sûr et efficace pour guérir la maladie causée par le Sars-CoV-2“, A conclu la communication de l’institut.

Une boîte du médicament Ivermectine, fabriqué par Biogaran, est photographiée sur le comptoir d’une pharmacie, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit. REUTERS / Benoit Tessier

Le maire de Tumaco appelle à ne pas baisser la garde et à se conformer à tous les protocoles de biosécurité

Au milieu du deuxième pic d’infections à covid-19 que traverse le pays, le gouvernement de Nariño a annoncé, le 15 janvier, de nouvelles mesures pour arrêter la propagation de la maladie dévastatrice, et qui à leur tour contribuent à la décongestion. des USI du département.

Mais à Tumaco, commune située au sud du département et proche de la frontière avec l’Équateur, la situation semble être différente, puisque le Le taux d’occupation des soins intensifs n’atteint pas 10% et les cas ne dépassent pas 2 144 à ce jour.

La directrice du centre hospitalier Divino Niño de Tumaco, Carolina Farinango Hernández, s’est entretenue avec El Tiempo sur le phénomène et a assuré que «En raison de leur culture, de nombreux tumaqueños avec le nouveau coronavirus ont préféré se baigner avec l’eau d’une souris tuée, dormir des nuits entières sur les feuilles de la même plante et ne pas se contenter de cela, en buvant l’eau bouillie du légume, accompagnée d’autres produits naturels tels que le gingembre et citron. Cependant, ces méthodes d’auto-soins n’ont pas le soutien scientifique pour affirmer que c’est la raison de la diminution ».

Cette sagesse populaire a été appliquée dans un village situé à la frontière maritime avec le pays voisin et dans une autre province voisine, appelée Esmeraldas, où Seulement le 15 mai 2020, 394 cas positifs de covid-19 ont été signalés et au 11 juin de la même année, 1339 avaient été enregistrés.

Vue de l’arbre Killer Mouse.

Selon les informations de Farinango, «Dans ces villages frontaliers, aucune mortalité n’a été signalée et à l’époque, il s’agissait de symptômes très légers». Il a également ajouté que, Ils ne peuvent toujours pas comprendre «comment toute la population du village a réussi à se rétablir», alors il n’a pas «exclu que le tueur de souris possède des composants qui ont réussi à avoir un impact positif sur les hommes et les femmes qui ont consommé la boisson».

Et c’est que les chiffres garantissent que sur les 140 cas positifs qui ont été reçus quotidiennement au centre hospitalier Divino Niño, ces jours, seuls 8 sont signalés chaque semaine.

La maire de Tumaco, María Emilsen Angulo, a souligné dans le même médium que, bien qu’elle pense que Tumaco “a été privilégiée par Dieu”, Il est d’une importance vitale de ne pas baisser la garde et recommande à la communauté de suivre les règles de biosécurité et de soins personnels. “Avant de suggérer la consommation de boissons naturelles, il a considéré l’importance du lavage permanent des mains et l’utilisation d’un masque.”

De son côté, Mario Benavides, directeur du covid-19 à Nariño, a souligné que, malgré le fait que le covid-19 se caractérise par des symptômes très similaires à certains types de grippe prédominants sur le territoire et c’est pourquoi les gens ont utilisé de la sagesse populaire pour la combattre, “Il a écarté toute hypothèse selon laquelle les médicaments naturels guérissent les patients atteints de coronavirus”.

