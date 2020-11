MANAGUA (AP) – Le puissant ouragan Iota a commencé à frapper la côte caribéenne nicaraguayenne lundi soir, menaçant de causer des dégâts catastrophiques dans la même région d’Amérique centrale qui a été frappée par l’ouragan tout aussi intense Eta il y a moins de deux semaines.

Quelques heures plus tôt, Iota s’est intensifié pour devenir un ouragan de catégorie 5 extrêmement dangereux, mais le National Hurricane Center des États-Unis a signalé qu’il s’était légèrement affaibli pour passer à la catégorie 4, avec des vents maximums soutenus de 250 kilomètres par heure (155 miles par heure).

Il était situé à environ 45 kilomètres (30 miles) au sud de la ville côtière nicaraguayenne de Puerto Cabezas, également connue sous le nom de Bilwi, et se déplaçait vers l’ouest à 15 km / h (9 mph). Son extrémité ouest frappait déjà les côtes caribéennes du Nicaragua et du Honduras avec des pluies torrentielles et des vents violents.

Les autorités ont averti qu’Iota atteindrait probablement des zones où les pluies torrentielles d’Eta saturaient le sol, le laissant sujet à de nouveaux glissements de terrain et inondations, et que l’onde de tempête pourrait atteindre entre 4,5 et 6 mètres (15 à 20 pieds). au-dessus des marées normales.

À Bilwi, Adán Artola Schultz, un propriétaire d’entreprise, s’est accroché à la porte d’entrée de sa maison alors qu’un torrent d’eau traversait la rue. Il regarda avec surprise le vent arracher le toit métallique d’une maison à deux étages et l’envoyer comme du papier.

“Ce sont comme des balles”, a-t-il déclaré à propos du bruit des structures métalliques battant et pliant dans le vent. “C’est une double destruction”, a-t-il ajouté, faisant référence aux dégâts causés par Eta à peine 12 jours plus tôt.

Quelques heures plus tôt, Yasmina Wriedt pensait à l’onde de tempête dans le quartier El Muelle, à Bilwi, sur la plage.

“La situation ne semble pas bonne du tout”, a déclaré Wriedt. “Nous nous sommes réveillés sans électricité, avec de la pluie et la marée monte très haut.”

La femme, qui travaille dans l’organisation de pêche artisanale appelée Piquinera, a indiqué que sa maison avait perdu son toit en raison de l’impact d’Eta.

“Nous l’avons réparé du mieux que nous pouvions, mais maintenant je pense que le vent va le souffler à nouveau, car ils disent que (Iota) est encore plus fort”, a-t-il déclaré.

A quelques mètres de là, des gens se sont précipités pour placer des planches de bois sur les petites fenêtres de leurs maisons et ont renforcé les tôles de zinc des toits, pour que Iota ne les emporte plus.

Quand Eta a frappé Bilwi, la marée est montée derrière la maison de Wriedt, où il vit avec huit autres parents.

Cairo Jarquín, chef de projet nicaraguayen d’intervention d’urgence pour l’organisation humanitaire Catholic Relief Services, venait de visiter Bilwi et d’autres petites communautés côtières vendredi.

A Wawa Bar, Jarquín a déclaré avoir trouvé une destruction “totale” causée par Eta. Les gens avaient travaillé dur pour remplacer les toits des maisons, mais maintenant Iota menace de dévaster ce qui reste.

Il y avait d’autres communautés à l’intérieur des terres qu’il ne pouvait même pas atteindre en raison du mauvais état des routes. Il a dit avoir entendu dire que Wawa Bar avait de nouveau été évacué samedi.

Des évacuations ont eu lieu au cours du week-end dans les zones basses du Nicaragua et du Honduras, près de leur frontière commune.

La vice-présidente nicaraguayenne et la première dame Rosario Murillo ont indiqué que le gouvernement avait fait tout ce qui était nécessaire pour protéger la vie des habitants, y compris l’évacuation de milliers de personnes. Il a également déclaré que Taiwan avait fait don de 800 tonnes de riz pour aider les personnes touchées par les tempêtes.

Jason Bermúdez, un étudiant universitaire de 26 ans qui a survécu au cyclone Eta il y a 13 jours à peine, s’est réfugié chez lui à Bilwi avec ses six parents et huit autres personnes qui sont à l’abri depuis hier.

«J’ai vu une vieille dame courir et crier à l’aide; apparemment, il avait perdu sa maison. Elle a serré dans ses bras un cocotier de toutes ses forces et s’y est accrochée, jusqu’à ce que deux hommes avec des cordes attachées autour de la taille la sauvent », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

«Il est maintenant à peine 8 heures du soir et les pluies sont très fortes; il y a déjà assez de maisons sans toits, sans clôtures et sans arbres fruitiers tombés. Nous n’oublierons jamais cette année », a-t-il dit tristement.

Limborth Bucardo, de l’ethnie indigène Miskito, a déclaré que de nombreuses personnes s’étaient réfugiées dans des églises de Bilwi. Il a résisté au passage d’Eta dans sa maison avec sa femme et ses deux enfants, mais cette fois il a décidé de s’abriter chez des proches dans un quartier plus sûr.

«Il y a beaucoup de gens qui prient dans les églises où ils ont été logés. Les populations côtières ont été très touchées par ces phénomènes naturels et c’est pourquoi il y a toujours la foi et il y a beaucoup de prière. Les gens prient dans les églises et aussi à la maison avec leurs familles », a-t-il dit.

Iota est la 30e tempête nommée de l’extraordinaire saison des ouragans dans l’Atlantique de cette année. C’est également le neuvième météore à intensification rapide cette saison, un phénomène dangereux qui se produit avec une fréquence croissante. Cette activité a attiré l’attention sur le changement climatique, qui, selon les scientifiques, provoque des tempêtes plus humides, plus fortes et plus destructrices.

Iota est plus fort, en raison de sa pression centrale, que l’ouragan Katrina de 2005, et est la première tempête avec un nom d’alphabet grec à atteindre la catégorie 5, a déclaré le chercheur sur les ouragans Phil Klotzbach de l’Université d’État du Colorado. . Il établit également un record en étant l’ouragan de catégorie 5 qui apparaît plus tard dans l’année pour laquelle il est enregistré, dépassant celui de l’ouragan Cuba le 8 novembre 1932.

Iota devrait déverser 25 à 50 centimètres (10 à 20 pouces) de pluie dans le nord du Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le sud du Belize, et jusqu’à 75 centimètres (30 pouces) à certains endroits. Le Costa Rica et le Panama pourraient également connaître de fortes pluies et d’éventuelles inondations, a noté le centre des ouragans.

Eta a frappé le Nicaragua en tant qu’ouragan de catégorie 4 et a tué au moins 130 personnes alors que des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain dans certaines régions d’Amérique centrale et du Mexique. Il a ensuite serpenté à travers Cuba, les Keys de Floride et autour du golfe du Mexique avant de revenir à terre près de Cedar Key en Floride et à travers la Floride et les Carolines.

Eta était la 28e tempête nommée cette année, égalant le record de 2005. Les restes de Theta, le 29e, se sont dissipés dimanche dans l’est de l’océan Atlantique.

Au cours des deux dernières décennies, les météorologues se sont inquiétés du fait que des tempêtes comme Iota se renforcent beaucoup plus rapidement que la normale et ont créé un seuil officiel pour cette intensification rapide: une tempête gagnant 56 km / h (35 mi / h) en vitesse du vent en seulement 24 heures. Iota a doublé ce nombre.

Cette année, Hannah, Laura, Sally, Teddy, Gamma, Delta, Zeta et Iota se sont rapidement intensifiées. Laura et Delta ont égalé ou établi des records en hausse rapide.

Les scientifiques du Bureau national de l’administration océanique et atmosphérique ont étudié l’effet et ont constaté que “une grande partie est liée aux changements climatiques causés par l’homme”.

La fin officielle de la saison des ouragans est le 30 novembre.

___

Le journaliste de l’Associated Press, Marlon González, a contribué à cette histoire depuis Tegucigalpa.