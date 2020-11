ST. PETERSBURG, Floride, USA (AP) – Iota est devenu le 13e ouragan de la saison atlantique tôt dimanche matin, menaçant d’amener un autre système dangereux au Nicaragua et au Honduras, déjà battu par la tempête Eta, qui est arrivé comme Ouragan de catégorie 4.

Iota était déjà un système record pour être la 30e tempête nommée de cette extraordinaire saison des ouragans dans l’Atlantique. La succession rapide de météores a attiré l’attention sur le changement climatique, qui, selon les scientifiques, est à l’origine de systèmes plus humides, plus forts et plus destructeurs.

Le National Hurricane Center des États-Unis a indiqué que Iota avait des vents maximums soutenus de 120 kilomètres (75 miles) par heure. Son centre était à environ 475 kilomètres (295 miles) à l’est d’Isla de Providencia, en Colombie, et il se déplaçait vers l’ouest à 7 km / h (6 mph).

Des alertes aux ouragans ont été lancées pour Providencia et des régions du Nicaragua et du Honduras.

Iota a menacé de laisser plus de destruction dans une région où les gens sont toujours aux prises avec la dévastation d’Eta. Ce météore a frappé le Nicaragua il y a à peine une semaine en tant qu’ouragan de catégorie 4, tuant au moins 120 personnes alors que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans certaines régions d’Amérique centrale et du Mexique. Il a ensuite traversé Cuba, les Keys de Floride et le golfe du Mexique avant de revenir à Cedar Key, en Floride, et de frapper la Floride et les Carolines.

Il s’agissait de la 28e tempête nommée cette année, égalant le record de 2005 pour les tempêtes nommées. Theta, le 29, s’affaiblissait dans l’Atlantique Est. Il devait se disperser dimanche matin.

Frisaro a rapporté de Fort Lauderdale, en Floride.