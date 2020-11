Le système touchera terre quelque part entre le nord-est du Nicaragua et l’est du Honduras dans la nuit du lundi 16 novembre (GIF: NOAA / RAMMB)

“Une situation extrêmement dangereuse.”

C’est ainsi que le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis a décrit la traque des ouragan Iota, qui, au cours des dernières heures, s’est renforcée dans la mer des Caraïbes et est devenue un puissant phénomène de catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson vers l’Amérique centrale.

«On s’attend à ce qu’il apporte des vents catastrophiques, une onde de tempête mettant la vie en danger et des effets de précipitations extrêmes en Amérique centrale», a rapporté l’agence climatique basée à Miami.

Si le système maintient sa vitesse et sa trajectoire, il touchera terre vers lundi soir, quelque part entre le nord-est du Nicaragua et l’est du Honduras, pays qui se remettent encore de l’assaut du cyclone Eta. Selon le NHC, avant de toucher le continent, Iota il pourrait devenir un ouragan destructeur de catégorie 5, en d’autres termes, le niveau le plus élevé dans la mesure de ce type de phénomènes tropicaux.

À l’approche du littoral, il générera des ondes de tempête qui se déplaceraient entre 3,65 et 5,50 mètres. Ceci signifie que Dans les zones côtières du Nicaragua et du Honduras, l’eau pénétrera dans les communautés et la marée pourrait monter jusqu’à 5,50 mètres au-dessus du niveau normal.

Minute par minute, avec l’heure du Nicaragua et du Honduras (GMT-5)

Images de Planeta, au Honduras, après les inondations causées par l’ouragan Eta le 5 novembre (Photo: AP / Delmer Martínez)

06h10 (12h10 GMT): Iota a rapidement augmenté au petit matin, et évolué en ouragan de catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson, avec des vents maximums soutenus de 245 kilomètres par heure.

Le centre du cyclone est situé à 35 kilomètres au nord-ouest de l’île de Providencia, en Colombie, et à 235 kilomètres au sud-est de Cabo Gracias a Dios, qui est situé entre la frontière du Nicaragua et du Honduras. Il se déplace vers l’ouest à 17 km / h, en direction de l’Amérique centrale.

Du NHC, ils ont émis les alertes suivantes:

– Avertissement d’ouragan: Providencia; la côte nicaraguayenne de la frontière hondurienne à Sandy Bay Sirpi; la côte nord-est du Honduras de Punta Patuca à la frontière avec le Nicaragua.

– Surveillance des ouragans: San Andrés.

– Avertissement de tempête tropicale: Saint-André; la côte nicaraguayenne depuis le sud de Sandy Bay Sirpi jusqu’à Bluefields; la côte nord du Honduras depuis l’ouest de Punta Patuca jusqu’à Punta Castilla.

Information en développement