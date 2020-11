Jimmy Gordon, propriétaire du site touristique “La Cueva de Morgan”, s’entretient avec Efe à San Andrès (Colombie). . / Mauricio Due as Casta eda

Île de San Andrés (Colombie), 23 novembre . .- Une semaine après le passage dévastateur de l’ouragan Iota, les habitants de l’archipel colombien de San Andrés, Providencia et Santa Catalina tentent de reconstruire leur vie et espèrent que le tourisme, moteur de leurs finances, les aider à aller de l’avant.

Iota a donné un coup dur aux projets de réouverture des lieux touristiques traditionnels de l’archipel des Caraïbes, comme la grotte de Morgan, fermée depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus et gravement affectée par l’attaque du cyclone ainsi que d’autres attractions naturelles sur l’île .

«Dans la grotte de Morgan, nous avons eu un impact de près de 70% sur la plupart de nos infrastructures et en particulier sur la nature. Les arbres que j’ai vus pousser depuis 50 ans, la grande majorité d’entre eux sont partis», explique-t-il. à Efe l’administrateur du lieu historique, Jimmy Gordon.

Une légende de plus de 300 ans raconte que la grotte de Morgan porte le nom du pirate anglais Henry Morgan, qui en 1668 s’est réfugié précisément d’un ouragan à San Andrés et a caché ses trésors dans une grotte où, disent-ils, ils restent cachés jusqu’à aujourd’hui.

VENTS DÉMOLITIFS

Plus de 1500 arbres sur la propriété de 30 hectares ont été dévastés par le cyclone de catégorie 5 qui a dévasté l’île voisine de Providencia aux premières heures du lundi 16 et causé de grandes destructions à San Andrés et Santa Catalina.

Dans son passage, Iota a emporté la vaste végétation entourant la grotte de Morgan, arraché les toits des maisons et causé d’autres dommages aux infrastructures des îles.

“L’impact que cela a laissé pour le tourisme a été dévastateur. San Andrés est à la dérive touristique et nous n’avons pas eu de visiteurs massifs depuis le 17 mars (en raison de la pandémie). Nous avons eu un peu de monde depuis septembre”, affirme Gordon, qui est également historien.

L’ouragan a également affecté l’écoparc West View, une piscine naturelle attrayante pour ses récifs coralliens et ses poissons multicolores frappants; le trou de soufflage, un trou fascinant dans la plage pour des milliers de touristes lorsque l’eau de mer jaillit par la force des vagues, et Johnny Cay Park, un îlot symbole de la culture Raizal de l’archipel.

Gordon assure que pour rendre rentable la réouverture de ces lieux, il ne suffit pas de réparer les dégâts laissés par Iota, mais aussi à San Andrés, à environ 700 kilomètres de la côte continentale colombienne, quelque 2.000 ou 3.000 touristes doivent entrer quotidiennement, un un chiffre lointain à atteindre car désormais seulement entre 200 et 300 personnes arrivent.

“Le nombre de personnes qui arrivent est insuffisant. Ici (à Morgan’s Cave) nous employons environ 25 personnes, la plupart des mères chefs de famille et nous avons tenu bon jusqu’à l’arrivée de l’ouragan”, prévient Gordon, assurant que l’urgence est devenue incontrôlable. crise déjà provoquée par la pandémie de covid-19.

FACTEUR ENVIRONNEMENTAL

L’impact environnemental de la catastrophe météorologique a également affecté directement le tourisme et retardé la tâche de restauration marine que les organisations et fondations environnementales exécutent dans la région depuis des années.

«Nous avons effectué des journées de nettoyage avec des indicateurs positifs de 20 tonnes (d’ordures collectées), dont 750 pneus. Nous sommes ici depuis cinq ans et ces deux bugs ont osé nous apporter plus de déchets», explique le coordinateur de l’ONG Help 2 Oceans, Jorge Sánchez.

Du côté ouest de San Andrés, le secteur de l’île qui a reçu le plus grand coup, Sánchez, un plongeur expérimenté et primé, prévient qu’Iota et l’ouragan Eta, qui l’a précédé quelques jours, ont fait une “somme désastreuse” avec le qui a causé «d’énormes dommages» à l’environnement.

Il ressort que l’un des grands attraits touristiques de l’archipel est qu’il est possible de plonger depuis le bord de mer, activité qui ne peut se faire immédiatement dans certaines zones tant que les écosystèmes endommagés par l’ouragan ne sont pas réhabilités.

Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre en œuvre deux plans: extraire les déchets qui sont restés à la fois à la surface et au fond de la mer et induire la restauration des espèces touchées par le cyclone.

LEVEZ-VOUS PEU PAR PETIT

Avant l’entrée en vigueur des restrictions relatives aux coronavirus, la grotte de Morgan recevait entre 200 et 300 visiteurs chaque jour, un nombre pouvant aller jusqu’à 800 à 900 en haute saison.

Maintenant, Gordon ne voit qu’une lente et longue reprise à l’horizon, malgré que l’industrie du tourisme travaille dur pour se relever du coup.

Le dernier visiteur remonte à deux mois lorsque Gordon a autorisé l’entrée d’un garçon de 10 ans qui, après ne pas avoir pu se rendre dans les parcs Disney, a demandé à ses parents de l’emmener dans la grotte du pirate.

«Depuis que je suis en charge de ce site, nous vendons la culture Raizal et nous avons été extrêmement affectés. Depuis huit mois, nous n’avons reçu aucun type de visiteurs, aucune sorte d’entrée, nous sommes aux côtés des employés», dit-il.

Pendant une semaine, Gordon et son équipe ont passé près de 10 heures par jour pour finir de couper et de ramasser les arbres abattus par Iota.

“Je ne vois pas ici au coin de la rue que la situation de l’île s’améliorera parce que la pandémie et les deux ouragans, Eta et Iota, ont fusionné, qui ont frappé très durement la partie sud-ouest de l’île, les entraînant tous. les commerces qui se trouvaient au bord de la plage et cette belle végétation endémique de San Andrés », dit-il.

Pour l’historien, bien que la restauration des trois îles se fasse avec de l’argent administré par le gouvernement national, l’exécution des travaux doit être accompagnée par les insulaires afin que «l’architecture postcoloniale ne soit pas perdue».

«Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin et ont besoin de l’aide du gouvernement; nous avons besoin du soutien du tourisme national qui est venu en masse à San Andrés, ne nous oubliez pas et rappelez-vous que la mer de sept couleurs existe toujours ici et (aussi) la gentillesse et la gentillesse de nos gens de les servir », invite-t-il.

Klarem Valoyes Gutiérrez