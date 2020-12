Les réformistes défendent le relèvement de l’âge minimum du mariage pour les filles à 13 ans, malgré l’opposition des conservateurs

MADRID, 27 ANS (EUROPA PRESS)

Le chef des affaires féminines et familiales du gouvernement iranien, Masume Ebtekar, a appelé les autorités à sévir contre le mariage des enfants dans un pays où des filles de neuf ans sont mariées.

Le mariage des enfants reste aujourd’hui une question épineuse dans le pays, dont le code civil actuel autorise le mariage des filles de moins de dix ans. Les réformistes et les opposants à cette pratique ont été incapables de lutter contre le puissant établissement clérical et ont dû accepter un terrain d’entente et proposer un âge minimum du mariage de 13 ans pour les filles et de 16 ans pour les garçons.

Cependant, le projet de loi présenté il y a deux ans à cette fin n’a même pas encore atteint le processus de vote parlementaire. Selon le Centre des statistiques iranien, il note que plus de 7 000 filles âgées de 10 à 14 ans ont été contraintes de se marier au cours du seul printemps de cette année. Des filles de moins de 15 ans ont donné naissance à 346 garçons au cours de la même période.

“Notre politique est d’encourager les jeunes à se marier à un âge approprié”, a expliqué le vice-président iranien pour les femmes et les affaires familiales, Masume Ebtekar. “Et nous pensons que, dans les circonstances appropriées, le mariage doit avoir lieu à partir de 13 ans, toujours sous la surveillance d’une famille et d’un juge”, a-t-il expliqué.

“Cependant, tout mariage d’enfants de moins de 13 ans doit être évité”, a réitéré Ebtekar dans une interview à l’agence de presse officielle iranienne IRNA.

Le ministre a ainsi répondu à un chef du ministère de la Santé, Mohamad Esmail Akbari, qui qualifiait le problème du mariage des enfants de “stupide” et encourageait les femmes à devenir enceintes avant l’âge de 20 ans, selon l’agence de presse kurde contextualisée Rudaw. “Une femme peut tomber enceinte au moment où ses ovaires sont actifs. Elles ont 10, 12 ou 13 ans. C’est ainsi que Dieu les a créées. Au moment où ces signes apparaissent, elles peuvent devenir enceintes”, a-t-il dit.

La ministre s’est déclarée consciente des nombreuses ramifications du problème. Le gouvernement iranien tente de lutter contre le vieillissement de la population grâce à des incitations à la grossesse. Cependant, Ebtejar a dénoncé que de nombreuses familles abusent de ce système et transforment leurs filles en “vaches laitières” pour gagner de l’argent.

“Malheureusement, le mariage des enfants est devenu un actif financier avec lequel je fais du commerce”, a déploré le vice-président à propos d’une politique de planification qui a commencé à la suite du déclin que connaît le pays depuis 40 ans – la fécondité est passée de 6,9 ​​en 1960 à 1,8 en 2020 -.

En fait, le chef suprême du pays, Ali Khamenei, a sonné l’alarme sur cette situation en 2013. «L’une des erreurs que nous avons commises, et je partage le blâme, a été d’essayer de contrôler la population lors de l’explosion démographique de “Limiter la lecture à ce jour est une erreur”, a-t-il déclaré.

Enfin, le vice-président a rappelé que l’Iran est signataire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui interdit strictement le mariage avec des enfants de moins de 18 ans. «Je voudrais savoir si les gens qui sont d’accord avec le mariage des enfants dans ce pays aimeraient voir leurs petites filles mariées à des hommes plus âgés», a-t-il demandé.