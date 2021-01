Des milliers de personnes défilent en Irak en mémoire du grand rouage de la politique étrangère militaire iranienne

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

L’Iran commémore ce dimanche le premier anniversaire de la mort de son «architecte» en politique militaire étrangère dans la région, le général Qasem Soleimani, lors d’une frappe aérienne américaine à l’aéroport de Bagdad (Irak) avec des appels à la vengeance contre les États-Unis. qu’il a de nouveau accusé d’avoir commis «un acte de terrorisme international».

C’est ainsi que s’est exprimé ce week-end le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamad Yavad Zarif, qui a un jour décrit Soleimani comme “la force la plus efficace dans la lutte contre Al-Qaïda et l’Etat islamique”.

“En commettant un lâche acte de terrorisme contre le général Soleimani, les États-Unis ont violé le droit international et la Charte des Nations Unies dans une violation flagrante de la souveraineté irakienne”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter. “L’Iran ne se reposera pas tant qu’il n’aura pas traduit les responsables en justice”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont revendiqué à l’époque la mort de Soleimani comme une ressource nécessaire «pour protéger le personnel américain à l’étranger».

Le Pentagone, qui a précisé que c’était le président des États-Unis, Donald Trump, qui avait mené l’attaque, a expliqué dans un communiqué que Soleimani «développait activement des plans pour attaquer les diplomates américains en Irak et dans toute la région». .

Washington faisait référence aux manifestations qui avaient eu lieu quelques jours plus tôt à l’ambassade des États-Unis, motivées par les bombardements américains en Irak et en Syrie contre la milice Kataib Hezbollah. Selon le communiqué, “Soleimani a approuvé les attaques contre l’ambassade américaine”.

Dans un discours public dimanche, le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI), le général de brigade Ramezan Sharif, a accusé les États-Unis d’avoir pillé les pays de la région et a salué le défunt général comme un check barrage qui “a contrecarré le complot américain de désintégrer les états régionaux”.

VENGEANCE

Le président iranien Hasan Rohani et le ministre de la Défense, le général Amir Hatami, ont parlé plus durement, dans une promesse conjointe de vengeance contre les États-Unis.

Pour le général, la grande vengeance de l’Iran pour le sang du général Soleimani consiste “dans l’expulsion des forces américaines de la région”, comme il l’a fait savoir lors d’un discours à l’Académie militaire de Téhéran, recueilli par l’agence de presse officielle. IRNA.

Mercredi dernier, pour sa part, Rohani a menacé de “couper les jambes” des Etats-Unis en représailles à la mort du général. “Ils ont coupé la main de notre général et ses jambes seront coupées de la région”, a déclaré le président lors d’une session de son Conseil des ministres. “Le peuple iranien se réserve le droit de se venger du sang de son général”, a ajouté le président.

“Tant que les Etats-Unis continueront dans cette région, notre ultime revanche n’aura pas été accomplie”, a conclu le président.

ARCHITECTE RÉGIONAL

Le général Qasem Soleimani, à la tête de la Force al-Qods au sein de la toute puissante Garde révolutionnaire iranienne, a été une figure fondamentale pour comprendre la présence de l’Iran dans les principaux conflits de la région et en tant que bras exécutif de la politique du chef suprême du pays. Ali Khamenei.

Sa mort dans l’attaque qui a également coûté la vie à l’un de ses hommes de confiance et “ numéro deux ” des Forces de mobilisation populaire irakiennes (FMP), Abu Mahdi al Muhandis, supposé, comme reconnu à l’époque par l’ayatollah et chef Suprême iranien, Ali Khamenei, une “perte amère”.

Sans surprise, Soleimani était considéré comme l’architecte de la stratégie qui a permis à l’Iran ces dernières années de projeter sa puissance sur tout le Moyen-Orient, du Liban à la Syrie en passant par l’Irak et le Yémen, et selon les mots d’Ali Soufan, un ancien agent. de l’expert du FBI et de la lutte contre le terrorisme, “le général le plus puissant” de la région.

Ce général, qui a débuté sa carrière dans la guerre avec l’Irak dans les années 1980 alors qu’il avait à peine 20 ans, était celui qui tirait les ficelles ces deux dernières décennies, et en particulier ces dernières années, sur la présence et l’influence de l’Iran. , à la fois directement et par l’intermédiaire de groupes et de milices apparentés – le soi-disant «mandataire» – dans toute la région.

La Force Al Quds qu’il commandait depuis 1998 compte entre 10 000 et 20 000 hommes et, comme Daniel Byman, professeur à l’Université de Georgetown et expert au Center for Middle East Policy de la Brookings Institution, est chargé d ‘«offrir des formations, des armes et des directives. soutien organisationnel et autre à une gamme de groupes pro-iraniens. “

Ainsi, il avait travaillé avec le Hezbollah, le parti de la milice chiite libanaise, dont le chef, Hasan Nasrallah, a été l’un des premiers à condamner sa mort et à promettre sa vengeance et à poursuivre la «résistance» contre les États-Unis.

L’Iran fournit des armes au Hezbollah depuis des années via la Syrie, et Soleimani a maintenu des relations étroites avec de nombreux dirigeants de l’organisation. De même, la Force al-Qods entretient des liens étroits avec des groupes terroristes palestiniens tels que le Hamas ou le Jihad islamique.

Deuil en Irak

Des milliers d’Irakiens ont déjà commencé à marcher vers la place Tahrir à Bagdad pour marquer l’anniversaire de la mort de Soleimani et d’Al Muhandis, les soi-disant «dirigeants de la victoire».

Des dizaines de véhicules ont participé au transport des participants des provinces vers le lieu de la manifestation, qui débutera vers 13h00.

L’ancien Premier ministre irakien Haider el Abadi a été l’une des premières figures de la politique nationale à se souvenir du défunt, avant d’avertir d’une éventuelle escalade de la violence dans la région, en plus d’accuser les États-Unis de violer sa souveraineté en menant la attaque sur leur territoire et sans autorisation des autorités.

«Aujourd’hui marque le premier anniversaire de l’incident sanglant de l’aéroport, au cours duquel les dirigeants qui se sont battus avec nous pour vaincre l’État islamique ont été martyrisés, et la souveraineté de l’Irak a été violée et sa sécurité brisée», a-t-il déclaré dans son récit. de Twitter.

“L’escalade dont nous mettons en garde peut plonger l’Irak et la région dans un conflit dévastateur, même si c’est un conflit qui peut être surmonté si nous faisons preuve de sagesse et protégeons la souveraineté et les intérêts de notre pays”, a-t-il ajouté.