MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Le ministère des Affaires étrangères iranien a annoncé mardi l’entrée sur sa “ liste noire ” de plusieurs hauts responsables du gouvernement américain, dont le président, Donald Trump, le secrétaire d’État, Mike Pompeo, et l’ancien avocat de la défense. Mark Esper, entre autres, pour leur participation à des “actes terroristes” commis contre le pays et des citoyens iraniens.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d’Iran, Saeed Khatibzadeh, a expliqué que les sanctions sont “conformes au Parlement et aux lois du pays pour” contrer les violations des droits de l’homme commises par Washington “et” les mouvements aventureux et terroristes dans la région”.

Outre ceux déjà mentionnés, l’Iran a également décidé de sanctionner le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et la directrice de la CIA, Gina Haspel, qui avait déjà démissionné mardi, quelques heures avant. l’inauguration du président élu, Joe Biden, et le départ définitif de Trump et de son peuple de la Maison Blanche.

Khatibzadeh a expliqué que parmi les raisons de sanctionner ces personnes figurent les ordres d’assassiner le général Qassem Soleimani, ainsi que son soutien à d’autres “actes de terreur” contre l’Iran, avec “la création, le parrainage et la formation” de “groupes terroristes”. , qui a inclus les Moudjahidines du peuple (OMK) de l’opposition, et pour son “soutien total à l’oppression de la nation palestinienne par le régime israélien”.

En ce qui concerne Israël, l’Iran a également condamné l’implication de Washington dans “les actes terroristes commis par ce régime dans l’assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh”.

D’autre part, le Gouvernement de Téhéran a également allégué que toutes les personnes citées étaient responsables d’avoir imposé des “sanctions cruelles, illégales et unilatérales” contre l’Iran, “empêchant les Iraniens d’accéder à la nourriture et aux médicaments, ainsi qu’aux services et équipements médicaux”. , en plus de soutenir “les régimes oppressifs dans la région, de soutenir les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis au Yémen”.

Sont également inclus sur la “ liste noire ” l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, l’ancien représentant spécial pour l’Iran Brian Hook, l’envoyé spécial des États-Unis pour le Venezuela, Elliott Abrams, et Andrea Gacki, un haut fonctionnaire du Bureau de contrôle de Avoirs extérieurs (OFAC) du département du Trésor.