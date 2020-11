01/01/1970 Kiko Rivera et Irene Rosales. MADRID, 22 (CHANCE) Au milieu du moment compliqué que vit Kiko Rivera, Irene Rosales a explosé. La pression à laquelle il est soumis a mis fin à sa patience et c’est que la femme du DJ n’a pas pu contenir les larmes sur l’assiette de ‘Viva la vida’. Prouvant qu’il s’agit d’une vraie équipe, Kiko Rivera n’a pas Il a hésité à venir à la défense de sa femme de chez lui avec une intervention des plus sincères. “Je ne regarde pas d’habitude ces programmes, mais par hasard je l’ai vu et en voyant Irene pleurer mon âme s’est brisée. Je me sens super fier de toi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie” a commencé par dire le fils d’Isabel Pantoja . Consciente de la situation compliquée dans laquelle se trouve sa femme en ce moment, Kiko a reconnu le grand effort qu’elle fait pour lui: «La position que vous avez est correcte, c’est ma mère, je l’ai pressée. Ce à quoi tu es soumis, pas n’importe qui peut le supporter. Prends ta force et ne pleure pas, je te le demande s’il te plaît. Nous allons avancer et ce dont nous parlons chez nous, ce sont nos affaires. Tu n’es pas comme ça, oui C’est beaucoup de pression. »Fatigué des critiques qui le qualifient d’intérêt pour l’argent, Kiko précise que ce qu’il recherche n’est pas l’héritage, c’est sa paix financière et l’avenir de ses enfants. «Je ne veux pas d’héritage ou d’argent, la seule chose que je veux, c’est que ma mère ne me laisse pas un brownie et mes enfants. Je me fiche de l’héritage, ce que je ne veux pas, c’est que ma mère me laisse une bouffée. Soyons une famille normale, même si nous sommes un peu plus seuls. “Hormis les problèmes de santé compliqués que nous traversons, Kiko Rivera et Irene Rosales affrontent le Noël le plus difficile de leur vie en l’absence de leur mère et de leur belle-mère. . “Le premier Noël sans ma belle-mère et sans ma mère. Elle ne m’appelle pas parce qu’elle n’en a pas envie et ça n’a pas de solution.” Bien que la situation entre la mère et l’enfant se complique de jour en jour, Kiko Rivera assure que tout sera résolu

MADRID, 22 ANS (CHANCE)

