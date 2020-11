12/12/2018 Irene Villa heureuse et souriante attendant que l’amour de sa vie arrive en 2021 SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA

MADRID, 1 (CHANCE)

Irene Villa a toujours été caractérisée comme une femme aux idées claires. Pour 2021, malgré la pandenmie que nous vivons et la nouvelle normalité qui s’est instaurée dans nos vies, ça ne pouvait pas être moins, elle a encore tout clair: elle veut tomber amoureuse. Cela fera de lui un homme parfait pour elle qui est suffisamment indépendante pour ne pas avoir besoin de vivre avec elle.

Il vient de présenter son livre, «Los Ochomiles de la vida», un ouvrage né et développé pendant l’accouchement, né maintenant et qu’il considère comme un fils et qu’il classe comme «un livre lumineux qui donne de l’espoir».

Europa Press: Qu’est-ce que l’écriture de ce livre vous a apporté?

Irene Villa: Partagez ce que j’ai à l’intérieur. Beaucoup de travail, écrire un livre demande de la discipline, comme tout dans la vie. Faire passer de bonnes choses aux gens, surtout en cette année très difficile EP: Comment est née l’idée IV: Après mon premier livre, j’ai voulu faire quelque chose parce que les gens me l’ont demandé. Bien que j’y réfléchisse depuis des années, c’était en lock-out quand j’ai dit, maintenant ou jamais. J’étais toujours chez moi, cela prend du temps alors j’ai dit que je pouvais le faire maintenant.

EP: Ça t’a coûté de raconter une histoire? IV: Ça m’a coûté cher, dans les dernières critiques du livre j’ai beaucoup pleuré avec le chapitre de ma partenaire de ski, Esther, qui nous a quittés il y a presque un an et aussi avec le Covid .EP: Et qu’est-ce qui vous a causé le plus de colère? IV: Même si je peux le ressentir tout de suite, je le transforme. Je le transforme davantage en tristesse, quand je n’ai pas aimé quelque chose ou que je me suis senti mal, je traverse cette tristesse, je pleure et puis je vais de l’avant avec ce qui vient.

EP: Avez-vous trouvé une consolation dans l’écriture? IV: Ecrire des livres me semble un moyen d’ouvrir votre cœur et de partager ce que vous avez, c’est un merveilleux acte de générosité.

EP On parle aussi de pardon …

IV: C’est un outil fondamental pour pouvoir refermer toutes ces blessures et pouvoir rompre le lien avec qui vous a blessé, c’est un moyen de guérir et aussi avec des conséquences incroyables. La vie m’a donné de nombreuses occasions de commencer une nouvelle vie sans rancune.

EP: Cela vous a-t-il coûté de pardonner? IV: Je suis une personne qui pardonne tout. C’est une philosophie de vie, si avec 12 ans je pouvais pardonner cela de manière naturelle et sincère, comment pourrais-je ne pas pardonner beaucoup de choses qui nous arrivent.

EP: À un moment de votre vie, avez-vous eu envie de vous venger? IV: Comme vous pouvez le voir, je suis la personne la plus calme du monde, aucun désir de vengeance ou quoi que ce soit. Une des choses que j’ai dû apprendre est de dire des choses sans offenser, sans être agressif, mais en vous mettant à votre place, cela m’a coûté toute ma vie. J’ai écrit ce livre comme une révolution, pour dire que nous allons atteindre notre plein potentiel sans crainte et être qui nous sommes.

EP: Auriez-vous imaginé votre vie différemment? IV: La vie est un grand professeur et c’est celui qui nous donne les étapes et nous apprend où aller à tout moment. Je ne changerais rien. Cela m’aurait épargné de la douleur mais en fin de compte c’est ce qui vous fortifie. EP: Quel rêve vous reste-t-il à réaliser? IV: Mes rêves sont maintenant mes trois enfants, j’espère qu’ils ne souffriront pas de grimper leurs «huit centimètres». Et je sens que j’ai réalisé, surtout celui de la maternité, c’est le rêve le moins planifié mais le meilleur. Cela a été la chose la plus merveilleuse au monde.

EP: Que vous disent vos enfants IV: Ils m’ont complètement dépassé quand je leur ai montré le livre. Ils savent que cela coûte cher parce qu’ils m’ont vu en détention, mais ils ne l’apprécient pas. Ils lui donnent le courage de les emmener dans un parc pour jouer ou en vacances .. EP: Ils vous disent quelle chance … IV: Non, ils voient tout si normal. Eh bien, c’est comme nous l’avons soulevé, ils ne voient rien de différent. Une fois que des amis de Carlos sont venus et ont dit: regardez les jambes de ma mère, elles sont dures, c’est la seule chose, mais ils ne voient rien d’héroïque dans ce que j’ai accompli.

EP: Nous vivons une situation très difficile pour tout le monde, avez-vous appris quelque chose de vous-même? IV: Beaucoup. Ce souvenir que j’ai aimé appeler cela, au lieu de l’enfermement, a dû nous aider à grandir, intérieurement et spirituellement, je l’ai ressenti. J’ai déjà ressenti une révolution à 40 ans, car maintenant ce 2020 aussi, surtout pour connaître les priorités de chacun, donner plus de valeur à ce que j’avais toujours donné, être avec ma famille, être heureux et aider qui EP: Quel moment vous a coûté le plus? IV: Cette année, le plus dur a été de perdre un être cher à cause de Covid et aussi à un très jeune âge.

EP: Que feriez-vous effacer de 2020 et que demanderiez-vous d’ici 2021? IV: J’effacerais le virus, j’aurais aimé que la vie nous arrête mais sinon, je vois positif que la vie vous arrête et elle m’a arrêté à quelques reprises. Après cette pause, je suis réapparu sous le nom de Phoenix avec beaucoup plus de force. Je ne veux supprimer aucune adversité car c’est ce qui nous rend plus forts, cela supprimerait le Covid pour tous les gens qu’il a pris avant son temps et d’ici 2021 je demande l’amour, je l’ai très clair. 21 est mon numéro et j’en suis convaincu, ce que vous demandez au final vous est donné. EP: On parle de couple … IV: Bien sûr, on parle d’amour de couple, j’ai été très heureux, j’ai ça Heureusement que je suis une personne ouverte et extravertie, je ne sais pas quoi faire pour flirter maintenant, demandez le PCR. 2021 doit nous récompenser tous, santé et amour, c’est ce que je demande toujours.

EP: De nombreux médias ont déjà souligné qu’Irene Villa avait déjà un partenaire … Iv: Ils ont fait une erreur, mais vous savez comment sont les partenaires, ils espèrent qu’elle a un partenaire. En ce moment, il n’y a personne, il n’y a personne mais il vient, je ne sais pas pourquoi

EP Comment ça doit être? IV: Une personne simple et humble, un homme mûr, un homme adulte, un athlète s’il peut l’être, un voyageur comme moi et très enthousiaste, avec un sens de l’humour comme moi.

EP: Vos enfants veulent-ils que vous tombiez amoureux? IV: Non, ils ne veulent pas que vous ayez un petit ami. Franchement, je n’en ai pas eu besoin mais j’ai le sentiment que l’année prochaine sera quelque chose d’important dans la vie.

EP: Est-ce que le reste de la famille veut que tu tombes amoureux? IV: Oui, ma mère me voit si heureuse, c’est une personne tellement libre et indépendante qu’elle me dit pourquoi tu veux un partenaire. Je suis clair que je ne veux pas d’un homme avec qui vivre, je cherche un amour un peu étrange, un homme qui est super indépendant comme moi, qui respecte mon temps avec mes enfants, mes enfants seront toujours en avance, qui n’est pas négocié.

EP: Que cette personne arrive … IV: En ce moment j’attends cet AMOUR. Voyons que je veux me consacrer à mes enfants, c’est ce qui compte le plus pour moi et que 2021 nous apporte beaucoup de santé et beaucoup d’amour.