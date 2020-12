L’incendie d’Iron Mountain (Photo: .)

La cause Iron Mountain était presque au bord de nulle part. La chambre du crime annulation des poursuites et des licenciements dicté par l’incendie survenu il y a près de sept ans dans un dépôt de documentation dans le quartier de Buenos Aires Caserne. Dans ce feu, ils sont morts dix pompiers et agents de la protection civile qui avait aidé à le combattre. La décision a délogé les accusateurs et les accusés, parmi lesquels il y a des hommes d’affaires argentins et étrangers et d’anciens fonctionnaires du gouvernement de Buenos Aires de la direction de Mauricio Macri dans la ville.

Est-ce que le tribunal, dans un vote qui s’est terminé par deux contre un, a décidé que l’affaire devrait revenir pratiquement à zéro pour relancer l’enquête. La clé est de clarifier si l’incendie était intentionnel ou non.

“Il est inadmissible que près de sept ans après cet épisode tragique, on ne sache toujours pas comment, où et pourquoi le foyer igné a commencé.. Et nous devons le souligner durement car non seulement la société mérite une réponse, qui exige de meilleurs modèles d’accès à la justice qui garantissent des processus efficaces, rapides et transparents, mais, surtout, les familles des victimes qui ont perdu la vie », a-t-il déclaré. La résolution.

“Mais il est également essentiel d’avoir une position claire sur la manière d’établir les responsabilités dans le cadre de la théorie du crime et de dissiper l’incertitude subie par ceux qui sont liés au résumé en raison de la façon dont ils ont été intimidés”, a-t-il ajouté. Et c’est pourquoi la superficialité avec laquelle le magistrat a traité ce point est préoccupante, le portant presque à un extrême purement anecdotique.», Ont-ils dit en se référant à la décision du juge Pablo Ormaechea lorsqu’il a signé les actes d’accusation et les licenciements.

Selon la Chambre, «dans différents passages (Ormaechea) soutient:« Indépendamment de la façon dont le feu avait commencé – qui, comme on l’a dit, est encore inconnue – », alors que cela constitue l’axe central pour pouvoir avancer sérieusement et efficacité pour établir la vérité ». Et là, il a averti: «Pour donner un exemple, peut-être exagéré, mais extrêmement graphique: c’est aussi absurde que d’essayer de poursuivre un homicide sans connaître la cause du décès ».

Le cas

Hommages aux pompiers qui ont perdu la vie (Photo: .)

Tout s’est passé le 5 février 2014, vers 8 heures du matin, l’alarme incendie a retenti dans deux secteurs de l’entrepôt de la rue Azara 1245. Là il a été gardé documentation importante des grandes entreprises. Deux employés qui étaient sur place (Oscar Godoy, de la sécurité, et Noemí Moya, du nettoyage) sont allés voir ce qui se passait et en ont informé le superviseur de l’usine, Javier Marquez Flores. Les trois ont commencé à essayer d’éteindre les flammes avec un extincteur, mais l’ampleur de ce qui se passait les a amenés à appeler le 911. Des pompiers, des policiers, des membres de la préfecture navale argentine et de la défense civile y sont arrivés.

Un groupe de pompiers est entré dans les locaux par l’entrée de la rue Azara, tandis qu’un autre groupe a travaillé sur l’accès à la rue Melchor Gaspar de Jovellanos. A 9 heures du matin, le mur de la rue Jovellanos s’est effondré au-dessus des pompiers.

Le commissaire inspecteur a perdu la vie Journée Leonardo; l’inspecteur adjoint Anahí Garnica; les extrémités en premier Eduardo Adrián Conesa et Damián Véliz, la cape Maximiliano Martinezet le pompier Juan Matías Monticelli. Aussi pompiers volontaires Jose Luis Mendez Araujo le service d’incendie volontaire de Villa Domínico; Sébastien Campos (du Service d’incendie volontaire de la Vuelta de Rocha) et le sauveteur Pedro Baricola de la protection civile du gouvernement de la ville de Buenos Aires. À la suite des blessures graves, le pompier est décédé quelques jours plus tard. Franco Ambrosi.

Le premier procureur de l’affaire Marcela Sanchez a reçu les témoignages de employés et survivants qui a assuré que le mur qui s’est effondré Il n’y avait aucune fissure ou fissure qui indiquerait que le mur allait s’effondrer.

En février 2015, des experts de la Division des réclamations de la police fédérale argentine et de l’Institut national de technologie industrielle (INTI) ont présenté leurs rapports d’expertise dans lequel il a été conclu que l’incendie aurait pu être intentionnel. Plus tard, une étude de l’Université nationale de technologie (UTN) contredit cette hypothèse.

En février 2017, le nouveau procureur Romina Monteleone a demandé 32 demandes. Là, il a inclus les responsables d’Iron Montain pour les installations fixes contre le feu et la sécurité du bâtiment, ainsi que les gestionnaires pour agir imprudemment. Mais aussi d’autres personnes responsables de l’entreprise car des fonctionnaires de la Surintendance fédérale des pompiers de la police fédérale argentine avaient été soudoyés pour obtenir le qualification du dépôt, malgré ses conditions de sécurité incendie défectueuses. La liste des prévenus comprenait tout, de l’employé de sécurité Godoy aux responsables de l’entreprise qui devaient garantir le bon fonctionnement des installations fixes d’extinction d’incendie dans l’entrepôt.

Les prévenus ont été rejoints par les responsables du Service de la sécurité incendie et des risques spéciaux des pompiers, ainsi que par des fonctionnaires de la Direction générale des qualifications et des permis de la municipalité; de la zone Audit et Contrôle (DGGyC) ou de la Direction de l’Administration et de la Gestion Opérationnelle.

À la discrétion du bureau du procureur, «La propagation de l’incendie objet de l’enquête a affecté une somme de carences, d’irrégularités, de négligence et de non-respect de la part de l’entreprise qui était en charge du fonctionnement de l’établissement endommagé, de divers organes de contrôle et de tiers qui étaient en charge du responsabilité de s’assurer que l’établissement respecte toutes les mesures de sécurité pertinentes, contribuant par leurs actions non seulement à la production de pertes matérielles, mais, et fondamentalement, à l’issue tragique qui suppose la perte de dix vies humaines qui se trouvaient dans le lieu offrant un service de protection publique ».

En mars 2018, le juge Pablo Ormaechea a traité à 12 anciens fonctionnaires du gouvernement de Buenos Aires et à cinq membres de la compagnie Iron Mountain pour le crime de «incendie criminel coupable suivi de la mort». Il y a également eu des licenciements.

Mais maintenant, par appel, l’affaire a atteint la chambre du crime. Juges Magdalena Laíño et Marcelo Lucini Ils ont compris que tout devait être annulé, tandis que son collègue Ricardo Matías Pinto votait seul pour confirmer la décision de première instance.

Le jugement annule ainsi les poursuites de Guillermo Lockhart, Héctor García, Pierre Lois Chapar, Roberto Chiesa, Felix Lugo, Luis Cogo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Patricia Moroni, Silvia Hers, Jorge Papanicolau, Vanesa Berkowski, Oscar Alfredo Godoy, Rafael Mario Roldán, Gastón Lauglé, Christian Walter Castiñeiras et Eduardo Alfredo Sueyras Parra. Dans le même temps, il a affecté les licenciements de Matías Gabriel Marquina, Norberto Ventura Sosa et Nicolás Griffo

Pourquoi la Chambre du crime a annulé les poursuites

Travaillez pour éteindre le feu (Photo: NA)

Les juges Lucini et Laíño ont déclaré que «La lecture du dossier et l’examen de la documentation réservée révèlent de graves défauts factuels et dogmatiques, qui disqualifient le prononcé en tant qu’acte juridictionnel valide car il a un impact décisif sur la construction des charges qui sont, en fin de compte, son point de départ “

«Nous précisons que les considérations qui seront faites ci-dessous n’ont pas d’importance pour une opinion sur les responsabilités éventuelles des personnes impliquées ici; au contraire, ils se bornent à souligner les points qui conduisent à maintenir l’arbitraire de ce qui a été décidé sur la base d’une enquête déficiente qui, inévitablement, se projette dans la logique avec laquelle l’ordre au mérite est structuré “ils ont dit.

Pour les juges du vote majoritaire, «La manière dont l’incendie a commencé, sans aucun doute, influe sur l’analyse des comportements; parce qu’une possible contribution essentielle intentionnelle pourrait affecter certaines des voies causales coupables que le juge a quo a considérées comme pertinentes ou les faire converger dans le résultat d’une manière correcte, si elles sont comprises comme pertinentes».

La décision était également très sévère lorsqu’il s’agissait de remettre en question la manière dont le juge d’instruction n’avait pas décrit les responsabilités de l’accusé.. «En aucun cas, il n’a été expliqué pourquoi les défendeurs occupaient le poste de garant et l’erreur est faite de soutenir que dix-sept personnes répondent avec presque le même degré d’intervention; la responsabilité se fonde sur un devoir générique de tout contrôler, sans préciser si un devoir spécial de garde leur correspond », a-t-il déclaré.

Ainsi, selon le jugement, «le vérificateur technique qui aurait effectué une inspection défectueuse a été mis sur un pied d’égalité, avec le responsable de la direction pour ne pas l’avoir averti. Il n’est cependant pas expliqué comment cela aurait pu être fait et finalement corrigé ». Ici, ils ont déclaré: “Face à une forme de crime omisive où le simple fait de” savoir “ne suffit pas”.

Face aux insuffisances décrites dans le jugement, le tribunal a compris que «Pour réaliser une étude correcte, il est désormais nécessaire de déclarer la nullité de tous les points qui ont fait l’objet d’un recours, y compris les licenciements contestés puisque la seule manière de mener une meilleure analyse logico-juridique est de le faire dans son intégralité, après que les plateformes factuelles attribuées aient été dûment ajustées selon les lignes directrices qui ont été marquées ici ». Et ajouté “le juge intervenant est chargé d’accélérer le traitement de cette affaire ».

Il est exclu que le parquet fasse appel de la décision devant la Chambre nationale de cassation pénale cherchant à confirmer les poursuites engagées en première instance.

