Ils découvrent une erreur dans les contrôles de coronavirus qui ont été payés le 22 mai L’IRS a annoncé la marche à suivre Ce sont les États qui devraient être attentifs à l’erreur

L’Internal Revenue Service (IRS) a admis avoir commis une erreur dans les chèques de coronavirus qui ont été envoyés à des milliers de contribuables le 22 mai.

Sur son site Web, l’IRS a révélé que les chèques de coronavirus datés du 22 mai n’avaient pas été envoyés à des milliers de contribuables résidant dans 26 États à travers le pays.

Par conséquent, l’agence fiscale a émis un avertissement aux contribuables qui trouvent dans l’application Get My Payment que leur paiement a été posté le 22 mai.

Et est-ce que certains paiements qui devaient être envoyés à cette date n’ont pas été émis en raison d’une erreur système, selon l’IRS.

« Si vous vivez dans l’un des états énumérés ci-dessous et que Get My Payment indique la date du 22 mai, vous n’avez rien à faire », prévient l’agence.

«Votre paiement vous sera posté sous forme de chèque papier à l’adresse que nous avons dans nos dossiers pour vous dans les plus brefs délais», ajoute le bureau des impôts.

La déclaration de l’IRS explique que l’outil Get My Payment fournira une nouvelle date pour la réception de l’argent du coronavirus, une fois qu’une nouvelle date aura été programmée pour le paiement par chèque.

« Nous nous excusons pour le retard », a déclaré l’agence dans le même communiqué.

