Les stars Kyrie Irving et Kevin Durant ont défilé ce vendredi pour les Brooklyn Nets lors d’un match préparatoire en NBA, tandis que les Miami Heat, champions de la Conférence Est, ont battu les Raptors de Toronto avec facilité.

Durant était énorme sur le terrain avec 25 points et six rebonds et son coéquipier Irving avec 17 points, sept sacs et cinq passes, pour que les Nets battent les Boston Celtics avec un score de 123-89.

Les Nets sont sortis agressifs du premier quart en gagnant 35-23 dans cette séquence, avec 10 points de Durant et 6 d’Irving.

Un autre qui a excellé dans la victoire était Caris LeVet avec 18 cartes sortant du banc.

Pour Boston, l’attaquant Jayson Tatum s’est démarqué, avec 19 points et huit rebonds, tous défensifs, et le meneur Jaylen Brown avec 16 cartes.

En revanche, les Miami Heat, qui ont perdu contre les Los Angeles Lakers en finale de la NBA, ont battu les Raptors de Toronto 117-105, lors du dernier match du quintette «Capital del Sol» en pré-saison.

Pour le Heat, le tireur était KZ Okpala, avec 24 points, suivi de Max Strus avec 22 sur le banc, et Bam Adebayo avec 13 et neuf rebonds.

Pour le quintette canadien, le meneur Kyle Lowry s’est démarqué, qui a débordé avec 25 points, dont six triples (18 points).

Le Heat lance la saison régulière de 72 matchs le 23 décembre contre le Magic à Orlando. Il a ensuite fait ses débuts AAA le 25 décembre contre les New Orleans Pelicans. Il clôt 2020 par un double run contre les Milwaukee Bucks les 29 et 30, ce dernier à Miami.

Les Pélicans ont surpris les Milwaukee Bucks, qui ont joué sans leur star, le Grec Giannis Antetokounmpo (repos), en les battant 127-113.

Le soutien offensif de la Nouvelle-Orléans était l’attaquant Ziom Williamson avec 31 points et neuf sacs.

Le grand homme à l’attaque pour les Bucks était Khris Middleton, qui a débordé avec 29 points. Les Pélicans ont également battu les Bucks dans la section de rebond 51-44.

Dans d’autres résultats de la journée, les Philadelphia 76ers ont battu les Indiana Pacers 113-107, les New York Knicks les Cleveland Cavaliers 119-83, les Chicago Bulls les Thunder 105-103 et les Denver Nuggets les Portland Trail Blazers 129-96.

meh / ll