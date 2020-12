12/04/2020 Isa Pantoja a montré son visage pour son petit ami, Asraf, à nouveau EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD TELECINCO.ES

MADRID, 4 (CHANCE)

La relation entre Isa Pantoja et Asraf est scrutée depuis leur inscription au concours de “La casa fuerte”. Le caractère macho et dominant du mannequin, ses reproches continus à sa petite amie et les déclarations controversées qu’il a faites il y a quelques jours à peine, assurant que «la famille Pantoja est une famille merdique» et qu’il avait beaucoup de «doutes» sur son mariage avec Parce qu’Isa n’est “pas convaincu de ce qu’il ressent pour elle et ne veut pas se marier pour se séparer au bout de deux ans”, ils ont donné beaucoup de choses à dire.

Hier soir, lors de l’émission de télé-réalité hebdomadaire, les tourtereaux ont pu voir cette confession qu’Asraf a faite à Rebeca et Cristini et qui, pensions-nous, mettrait en péril non seulement le mariage d’Isa et du Marocain mais aussi leur relation. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité, puisque, à la surprise de tous, la Péruvienne a montré son visage pour son garçon et a admis avoir été témoin du “manque de respect” d’Isabel Pantoja envers son petit ami, qu’il “a dû avaler pour moi et par respect a toujours été laissé pour compte. “

Asraf, pour sa part, a justifié ses propos car il avait passé une “mauvaise journée” et ne se sentait pas soutenu par Isa, c’est pourquoi il a réagi en questionnant son mariage: “J’ai passé un très mauvais moment, je m’attendais à ce qu’il me soutienne, mais j’étais avec les affaires de sa mère, j’ai aussi besoin de compréhension. ” «J’ai beaucoup souffert de la famille Pantoja, et j’aurais aimé qu’Isabel Pantoja m’ait soutenu en public à un moment donné», a-t-il avoué. Malgré tout, il a assuré que sa relation avec Chabelita le compensait et, bien qu’il soutienne avoir «de l’affection» pour la tonadillera, il n’a pas hésité à l’attaquer à nouveau, se positionnant en faveur de Kiko Rivera dans la guerre familiale qui secoue le pays . “Je comprends Kiko. Je ne sais pas tout ce qui s’est passé mais j’en sais plus que le reste. Je demanderais ce qui m’appartient. Cela me semble totalement logique”, dit-il.

Isa, pour sa part, a vu seul peu après les déclarations avec lesquelles Asraf a exprimé ses doutes sur son mariage et a ouvertement critiqué sa famille. Et, une fois de plus, «la reine des glaces» fit son apparition, avec une réaction inimaginable pour le reste des mortels. Et c’est que, loin d’être en colère ou bouleversée, la collaboratrice a justifié son copain: «C’est très difficile de ne pas se battre. J’ai essayé au début, mais à la fin tu finis par le faire. Asraf a un problème d’insécurité qui le fait se sentir inférieur à moi. fois”.

“J’ai été témoin d’un manque de respect” de ma mère envers Asraf “, il a dû avaler des affaires de famille pour moi. Il a le droit de se défendre et par respect pour moi, il est toujours resté en arrière. Autant vous ne voulez pas sortir. ce ressentiment, au fil du temps tu vois des choses qui te rappellent ça. Bien sûr que je comprends », avoua-t-elle, justifiant la grossièreté de son fiancé et sa critique de la tonadillera.

Loin de repenser son mariage, Isa assure que la chose la plus importante pour elle est sa relation avec Asraf: “La base est d’être ensemble et le reste peut être résolu. Je prends pour acquis que nous allons être ensemble. Après quoi cela a été impliqué. ce n’est rien”.

Quelques déclarations qui n’auront pas du tout bien siégé dans la famille Pantoja qui, dégoûtée du comportement du Marocain lors de l’émission de télé-réalité, serait prête à s’entretenir avec Isa après le concours pour que leur relation soit reconsidérée.