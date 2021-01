21/12/2020 ISA PANTOJA EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD EUROPA RAPPORTS DE PRESSE

MADRID, 23 ANS (CHANCE)

Isa Pantoja s’est rendue hier au programme d’Ana Rosa après l’exclusivité que son frère a donnée ce mercredi dans le magazine Lecturas dans laquelle il a fait les gros titres brutaux sur la situation dans laquelle se trouvait la relation avec sa mère. La fille d’Isabel Pantoja a clarifié toutes sortes de doutes et a affirmé qu’en ce moment elle avait un traitement cordial avec la tonadillera et a affirmé qu’elle espérait que cela continuerait comme ça parce qu’elle n’a rien à voir avec les problèmes que le dj a.

Quelques minutes plus tard, les chambres d’Europa Press, CHANCE, ont essayé de lui parler et Isa Pantoja a mis en œuvre une stratégie qui nous a le plus surpris. La fille d’Isabel Pantoja a fait entrer la camionnette qui l’a emmenée chez elle dans l’urbanisation et se tenir à la porte pour que les caméras ne puissent pas capturer ce moment.

La vérité est que c’est la première fois que nous voyons la sœur de Kiko Rivera s’éloigner si loin des projecteurs médiatiques, car même si elle parle rarement, elle a toujours assisté à la presse d’une manière polie et a répondu à chaque fois qu’elle l’a été. vu plongé dans une controverse.