07/12/2019 Isabel Pantoja et Kiko Rivera pourraient-ils se réconcilier en 2021? S'ils nous avaient dit que Kiko Rivera et Isabel Pantoja n'auraient pas de relation il y a quelques années, voire des mois, personne ne l'aurait cru. Ils se sont toujours vantés publiquement de la merveilleuse relation qui existait entre la mère et le fils, en fait, on a toujours dit que le DJ est l'œil droit du chanteur … mais tout a changé et cela s'est produit quand on s'y attendait le moins, dans le l'année dernière 2020.

Kiko Rivera ne parle pas à sa mère car elle n’a pas voulu construire de ponts, elle a parlé avec des gens de la profession par derrière et lui a également menti à vie avec les célèbres biens de Paquirri qui appartiennent à ses frères, Cayetano et Fran Rivera. .

En outre, tout cela a commencé avec le mari d’Irene Rosales, qui s’est rendu compte qu’il avait un pufo économique qu’il n’avait pas provoqué, mais sa mère l’a fait, avec le réhypothèque à plusieurs reprises de la ferme de Cantora. C’est alors qu’il a commencé à enquêter avec son cabinet d’avocats et a commencé à découvrir tous les mouvements, à son insu, d’Isabel Pantoja.

Depuis que tout cela est apparu, Isabel Pantoja n’a pas ouvert la bouche pour exprimer ce qu’elle ressent, du moins pas publiquement. On dit qu’elle est complètement attristée par la situation et ne veut rien savoir de plus sur son fils, ou sa belle-fille, qu’elle a blâmée pour l’attitude de Kiko Rivera.

Kiko Rivera et Isabel Pantoja pourraient-ils corriger leurs différences en 2021? Bien que cela semble impossible, nous nous attendons à tout puisque nous n’avions jamais imaginé que cette situation pouvait arriver. La vérité est que pour que cela se produise, la tonadillera devrait faire le pas de s’asseoir avec son fils, parler ouvertement de tout ce qu’elle a fait et expliquer à sa petite âme ce qu’elle a fait est sa propriété.