28/10/2019 Isabel Pantoja, dans une image d’archive EUROPE SPAIN SOCIETY

MADRID, 4 (CHANCE)

L’année a commencé avec un changement très frappant à Cantora. Et c’est que le mur extérieur de la célèbre ferme Isabel Pantoja est apparu ces jours-ci plein de graffitis avec lesquels les fans de l’artiste ont voulu montrer son soutien dans la guerre sans quartier qu’elle mène contre son fils Kiko Rivera depuis près de trois mois. .

Et c’est qu’en plus de critiquer le DJ et sa femme, Irene Rosales, à travers les réseaux sociaux, les adeptes les plus fanatiques de la tonadillera ont voulu faire comprendre qu’elle n’est pas seule. Et ils l’ont fait d’une manière un peu curieuse, car ils n’ont rien proposé d’autre pour encourager Pantoja que de remplir le mur de Cantora de graffitis dans lesquels on peut lire “Guapa”, “La grande” ou “Ídola”, entre autres expressions de soutien à la veuve de Paquirri.

On ne sait pas comment cette démonstration spontanée de pantojisme de la part des fans de sa mère sur la façade de Cantora aura assis Kiko, puisque la ferme appartient aussi au DJ qui, face au refus d’Isabel Pantoja de parler avec lui – assurant même que Il ne fait plus partie de sa famille – il doit maintenant décider des mesures juridiques qu’il prendra pour découvrir et réclamer ce que son père, Paquirri, lui a laissé en héritage.