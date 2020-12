Les deux équipes viennent à la rencontre de ce jour avec impatience de retrouver le chemin de la victoire. L’équipe locale vient de perdre, tandis que la visite a obtenu une dernière date à égalité.

Isidro Metapán ne veut pas regretter une nouvelle chute: 1 à 3 a mis fin à son match contre le CD Águila. Dans les 4 jours précédents, ses résultats ont été variés: il a perdu 2 et 2 étaient à égalité.

L’Atlético Marte a fait match nul 1-1 contre Sonsonate la veille. Dans les derniers matchs qu’il a disputés, il a remporté 1 victoire, 1 défaite et 2 nuls.

Le local est à la sixième place avec 10 points et 3 victoires, tandis que le visiteur atteint 4 unités et se place à la onzième place du tournoi.

L’entraîneur d’Isidro Metapán, Oswaldo Figueroa, pose son jeu avec une formation 4-3-3 avec Óscar Pleitez dans le but; Milton Molina, Juan Barahona, Moisés Mejía et Yeison Murillo sur la ligne défensive; Rudy Batres Valencia, Christian Aguilar et Ricardo Ferreira au milieu; et Carlos García, Jomal Williams et Bayron López dans l’attaque.

De leur côté, ceux menés par Cristian Domizzi se lancent sur le terrain avec une stratégie 4-4-2 avec Rolando Morales sous trois bâtons; Argenis Alba, Diego Chévez, Mario González, Edgardo Mira en défense; Meyky Leal, José Portillo, Julio Rivera et Eduardo Rodríguez au milieu de terrain; et Wilmar Novoa et Daniel Guzmán à l’avant.