JERUSALEM, 5 janvier (.) – Israël a autorisé l’utilisation du vaccin COVID-19 développé par la société pharmaceutique américaine Moderna Inc., la société elle-même et le ministère israélien de la Santé ont déclaré, marquant la troisième autorisation réglementaire du vaccin. et le premier à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

“Le ministère israélien de la Santé a obtenu six millions de doses et les premières livraisons devraient débuter en janvier”, a déclaré Moderna dans un communiqué lundi.

Cependant, le ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein, a déclaré que le nombre de doses qui arriveraient en janvier était encore inconnu.

“Dès que les vaccins arriveront, nous les utiliserons. Si l’entreprise veut anticiper l’arrivée, nous serons ravis.”

De son côté, le directeur général du ministère israélien de la Santé, Hezi Levy, a confirmé l’accord d’importation. Il n’a cependant pas donné de détails sur la taille de l’envoi et a noté que la date d’arrivée des doses était encore en discussion.

Moderna a reçu l’autorisation de son vaccin COVID-19 aux États-Unis et au Canada et son utilisation est à l’étude dans l’Union européenne, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni.

Israël a commencé à vacciner sa population à l’un des taux les plus rapides au monde et vise à atteindre tous les citoyens vulnérables d’ici la fin du mois de janvier. Les autorités ont commencé à vacciner le 19 décembre en utilisant le vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

(Informations de Kanishka Singh à Bengaluru et Maayan Lubell et Dan Williams à Jérusalem; édité par Robert Birsel et Timothy Heritage; traduction par Jorge Martínez)