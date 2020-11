JERUSALEM (AP) – Israël fera pression pour la construction de centaines de nouvelles maisons pour les colons dans le quartier sensible de Jérusalem-Est, ont annoncé dimanche le ministère du Logement du pays et un groupe de surveillance des colonies.

Le ministère du Logement a ouvert dimanche le processus d’appel d’offres pour plus de 1 200 nouvelles maisons dans le quartier de Givat Hamatos à Jérusalem. Le groupe de surveillance Peace Now et d’autres voix critiques ont affirmé que le projet isolerait la ville palestinienne de Bethléem de Jérusalem-Est, restreignant davantage l’accès des Palestiniens à la partie orientale de la ville, qu’ils prétendent être la capitale d’un futur État.

La décision pourrait mettre à l’épreuve les liens avec la prochaine administration du président élu Joe Biden, qui devrait adopter une position plus ferme contre l’expansion des colonies israéliennes après quatre ans de politique plus souple du président américain sortant Donald Trump.

Brian Reeves, un porte-parole de Peace Now, a déclaré que l’initiative permettait aux constructeurs de commencer à soumissionner pour le contrat de construction, un processus qui se terminera quelques jours à peine avant la prise de fonction de Biden. La construction dans la région pourrait commencer quelques mois plus tard.

“C’est un coup mortel aux perspectives de paix et à la possibilité d’une solution à deux États” entre Israël et les Palestiniens, a déclaré Peace Now dans un communiqué, notant qu’Israël “profite des dernières semaines de l’administration Trump pour consolider les faits. au motif qu’il sera extrêmement difficile à défaire de parvenir à la paix ».

Les Palestiniens réclament la Cisjordanie, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est – zones capturées par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 – pour former un État.