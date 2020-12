TEL AVIV, Israël (AP) – Israël a lancé dimanche sa campagne de vaccination contre le COVID-19 dans le but de vacciner environ 60000 personnes par jour, dans le but d’éradiquer une maladie qui se propage à nouveau à grande vitesse parmi sa population. .

Le pays commencera sa campagne pour les agents de santé, suivis par les personnes âgées, les personnes à risque et celles de plus de 60 ans. Israël affirme avoir reçu suffisamment de doses de médicaments Pfizer et Moderna pour la plupart de ses 9 millions d’habitants. Les autorités américaines ont autorisé cette semaine l’utilisation d’urgence du vaccin Moderna.

Les sondages montrent que de nombreux Israéliens sont réticents à se faire vacciner maintenant, alors le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il donnerait un “exemple personnel” et a insisté pour être le premier israélien à être vacciné. Il a reçu l’injection samedi soir.

Netanyahu a déclaré qu’il était confiant dans le vaccin avant de retrousser la manche de son t-shirt noir et de recevoir l’injection. Il l’a décrit comme un “moment passionnant” qui mettrait Israël sur la bonne voie pour reprendre ses activités normales. Le ministre de la Santé du pays a également été vacciné samedi.

Israël a un accord avec Pfizer pour 8 millions de doses de la société pharmaceutique américaine, assez pour la moitié de la population israélienne, puisque chaque personne a besoin de deux doses. Ce mois-ci, Israël a conclu un autre accord avec Israël pour acheter 6 millions de doses de sa drogue, assez pour trois millions d’Israéliens supplémentaires.

Les données sur les infections quotidiennes augmentent et approchent désormais les 3 000 par jour. Les dirigeants israéliens débattent à nouveau de l’opportunité d’imposer le troisième verrouillage national depuis le début de la pandémie. Bon nombre des restrictions de la deuxième quarantaine, déclarées à l’automne, étaient toujours en vigueur, comme la fermeture de la plupart des hôtels et restaurants qui ne servent que la livraison de nourriture et à emporter. Le chômage est resté supérieur à 10%.

Israël a eu des résultats mitigés dans sa lutte contre le virus. Netanyahu a été félicité au printemps pour la fermeture des frontières et le confinement rapide du pays, une décision qui a porté un coup dur à l’économie mais a réduit la contagion.

Cependant, une réouverture précipitée et erratique a déclenché de nouveaux cas à la fin de l’été, déclenchant ce qui était alors l’une des pires épidémies au monde.

Israël a signalé plus de 368 000 cas confirmés et plus de 3 000 décès associés au virus depuis le début de la pandémie.