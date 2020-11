. / EPA / MOHAMMED SABRE / Archives

Jérusalem, 15 novembre . .- Israël a attaqué ce matin des cibles militaires du mouvement islamiste Hamas à Gaza, en réponse au lancement quelques heures auparavant de deux projectiles contre son territoire.

Pendant la nuit, “des roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers le territoire israélien”, a rapporté un communiqué militaire.

Quelques heures plus tard, “en réponse, des avions de combat de l’armée, des hélicoptères d’attaque et des chars ont attaqué les infrastructures souterraines et les postes militaires du Hamas” dans l’enclave, a ajouté la note.

Les projectiles lancés depuis la bande ont sonné l’alarme dans la ville israélienne d’Ashdod – proche de l’enclave – et dans les zones du centre d’Israël, sans faire de blessés ni de dégâts matériels.

L’attaque a déclenché le système antimissile Iron Dome, mais aucun des coups de feu n’a été intercepté et les roquettes sont tombées dans des zones non peuplées, a rapporté le journal Haaretz.

Aucune milice palestinienne n’a revendiqué l’attaque et aucun blessé n’a été signalé à Gaza.

L’armée “procède à une évaluation de la situation et se tient prête à agir de manière décisive face à toute tentative d’activité terroriste contre des civils israéliens ou à toute violation de la souveraineté israélienne”, a-t-il ajouté.

Les milices armées de Gazati lancent par intermittence des projectiles sur Israël. Il répond généralement par des bombardements de représailles contre les positions du Hamas, qui contrôle de facto l’enclave depuis 2007, et qu’Israël tient pour responsable de toutes les hostilités qui en émanent.